Власти Китая ведут скрытую кампанию по подавлению мусульманской идентичности проживающих на территории страны уцулов, сообщает The New York Times.

В мусульманском квартале города Санья на острове Хайнань, которому уже почти 1000 лет, ввели ряд ограничений. Надписи «Аллаху Акбар» на магазинах и домах уцулов были заклеены стикерами с пропагандистским националистическим лозунгом «Китайская мечта».

Подпись на китайском «халяль» убрали с вывесок ресторанов и из меню. Власти закрыли две исламские школы и дважды пытались запретить уцульским девочкам носить платки.

Уцулы, которых сейчас в Санье не более 10 000, являются одним из последних малых народов, ставших объектом кампании коммунистической партии Китая против религий.

Ситуация на Хайнане стала очередным примером того, как Пекин работает над подрывом религиозной идентичности даже самых маленьких мусульманских меньшинств, стремясь к единой китайской культуре, в основе которой – этническое большинство хань.

Новые ограничения в Санье знаменуют собой поворот в политике правительства. Еще несколько лет назад официальные лица поддерживали исламскую идентичность уцулов и их связи с мусульманскими странами, утверждают местные жители и религиозные деятели, пожелавшие остаться анонимными.

Именно уцулам поручали организовывать встречу высоких гостей из мусульманских стран, и они служили своего рода мостом с мусульманскими народами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Китайское правительство неоднократно отрицало обвинения в антиисламской политике, но при нынешнем лидере Си Цзиньпине были разрушены мечети, древние святыни и минареты в северо-западном и центральном Китае. Главным объектом такой политики стали уйгуры – малый народ, исповедующий ислам и проживающий в основном Синьцзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР). Многие из них содержатся в концентрационных лагерях, где их принуждают отказаться от ислама.

Усилия по «китаизации» активизировались в 2018 году после того, как Государственный совет Китая издал конфиденциальную директиву, предписывающую должностным лицам не допускать вмешательства веры в светскую жизнь и функции государства. Директива предостерегала от «арабизации» и влияния Саудовской Аравии в мечетях и школах.