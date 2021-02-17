ПОЛИТИКА
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Соловьев сравнил Гитлера с Навальным
Владимир Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с Гитлером в пользу последнего. По мнению телеведущего, основатель Третьего рейха заслуживает уважения. Ранее он так же позитивно отозвался о Муссолини. Его Соловьев считает «блестящим лидером», «смелым, доблестным, благородным и милосердным человеком». Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил проверить скандальные заявления на предмет реабилитации нацизма. #Соловьев #Навальный #Гитлер
Соловьев сравнил Гитлера с Навальным / Others
17 февраля 2021 г.
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