Соловьев сравнил Гитлера с Навальным

Владимир Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с Гитлером в пользу последнего. По мнению телеведущего, основатель Третьего рейха заслуживает уважения. Ранее он так же позитивно отозвался о Муссолини. Его Соловьев считает «блестящим лидером», «смелым, доблестным, благородным и милосердным человеком». Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил проверить скандальные заявления на предмет реабилитации нацизма. #Соловьев #Навальный #Гитлер