Россиянка избивала и морила голодом полуторагодовалого сына-инвалида

В Красноярском крае 28-летняя женщина избивала и не кормила 1,5-годовалого сына с инвалидностью. После того как видео попало в соцсети, против многодетной матери открыли уголовное дело. Ранее за злоупотребление алкоголем ее лишили материнских прав на старшую дочь, теперь двоих младших детей передали в органы опеки. #насилие #ребенок #Россия