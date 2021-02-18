ПОЛИТИКА
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Россиянка избивала и морила голодом полуторагодовалого сына-инвалида
В Красноярском крае 28-летняя женщина избивала и не кормила 1,5-годовалого сына с инвалидностью. После того как видео попало в соцсети, против многодетной матери открыли уголовное дело. Ранее за злоупотребление алкоголем ее лишили материнских прав на старшую дочь, теперь двоих младших детей передали в органы опеки. #насилие #ребенок #Россия
Россиянка избивала и морила голодом полуторагодовалого сына-инвалида / Others
18 февраля 2021 г.
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