Ессентукский городской суд вынес приговор родственнику муфтия Ингушетии Исы Хамхоева Магомеду Хамхоеву. Он был задержан 5 апреля 2019 года по делу о применении насилия к представителям власти во время протестов в конце марта 2019-го в столице республики Магасе, сообщает «Интерфакс».

«Хамхоев получил 3,5 года колонии общего режима. Прокуратура просила для него четыре года десять месяцев колонии», – сказала адвокат обвиняемого Фатима Урусова.

По ее словам, с учетом отбытого срока в СИЗО племянник главы Духовного управления мусульман Ингушетии должен провести в заключении еще восемь месяцев. Это связано со вступившим в силу в 2018 году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

По версии следствия, Магомед Хамхоев своими уговорами склонял митингующих применить к силовикам неопасное насилие (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Поддавшись этим уговорам, манифестанты «нанесли удары руками, ногами, камнями, стульями, палками, металлическими турникетами и их частями, а также другими подручными предметами в различные части тела».

На заседании 8 февраля, которое прошло в закрытом режиме, были допрошены 15 свидетелей защиты – участники несанкционированного митинга . Все они были привлечены к уголовной ответственности по «митинговому делу» за применение насилия к сотрудникам Росгвардии, осуждены и отбыли наказание. Ни один из свидетелей не подтвердил, что племянник муфтия региона Хамхоев или кто-то другой призывал других протестующих к насилию.

Ранее Магасский районный суд Ингушетии назначил наказание в виде административного штрафа муфтию республики Исе Хамхоеву после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов против изменения регионального закона «О референдуме».

26 сентября 2018 года бывший руководитель Ингушетии Юнус-бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией и Росгвардией. Всего к уголовной ответственности по этому делу привлечены более 40 активистов, преследование трех из них прекращено. На текущий момент порядка десяти фигурантов находятся под стражей.