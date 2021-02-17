Турецкий футбольный судья международной категории Джюнейт Чакир был признан вторым лучшим рефери XXI века, сообщает TRT Haber.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила список лучших арбитров за период с 2001 по 2020 годы. Первое место в списке, ежегодно определяемом голосованием жюри IFFHS, со 140 очками занял немец Феликс Брых.

Джюнейт Чакир с отставанием в один балл стал вторым, а британец Говард Уэбб – третьим со 137 очками.

Итальянец Пьерлуиджи Коллина, который 6 раз подряд признавался лучшим рефери в 1998-2003 годах, занял 11-е место с 94 очками.

Общий список выглядит следующим образом:

1. Феликс Брых (Германия) – 141 балл;

2. Джюнейт Чакир (Турция) – 140 баллов;

3. Говард Уэбб (Великобритания) – 137 баллов;

4. Маркус Мерк (Германия) – 135 баллов;

5. Бьорн Кейперс (Нидерланды) – 133 балла;

6. Никола Риццоли (Италия) – 121 балл;

7. Оскар Джулиан Руис (Колумбия) – 104 балла;

8. Массимо Бузакка (Швейцария) – 96 баллов;

9. Хорхе Луис Ларрионда (Уругвай) – 96 баллов;

10. Любош Мишель (Словакия) – 96 баллов.

Джюнейт Чакыр начал карьеру рефери в 1997 году, в то время он судил матчи третьего дивизиона чемпионата Турции. В 1999 году он стал работать во втором дивизионе, а в 2001 дебютировал в высшем турецком дивизионе на матче «Малатьяспор» — «Ризеспор». В 2003 году Чакыр получил лицензию УЕФА, дебютировав в качестве резервного рефери на матче «Сконто» — «Слима Уондерерс», в 2006 он получил добро на судейство от ФИФА.

С тех пор Чакыр стал одним из самых известных арбитров, который обслуживал финальные и полуфинальные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы 2012 в Польше и Украине, а также чемпионатов мира в Бразилии (2014) и России (2018).