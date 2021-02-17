В Туркменистане неизвестные похитили и избили до смерти 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева, занявшего первое место на местных соревнованиях, сообщает Turkmen.news. От рук злоумышленников пострадал и тренер спортсмена.

Трагедия произошла в начале февраля в Бахарденском районе Ахалской области. Перед финальной схваткой на турнире Сулейману сказали, чтобы он проиграл сопернику – курсанту МВД. Юноша отказался и выиграл чемпионат в своей весовой категории. Правозащитники пишут, что близкие к курсанту решили отомстить за поражение.

Подростка обнаружили случайные прохожие. Турсунбаева доставили в одну из больниц Ашхабада, но там врачи отказали в помощи подростку и сказали везти его в больницу по месту жительства – за 500 с лишним километров. Спортсмена доставили в районную больницу в Куня-Ургенче, там он скончался через несколько дней.

Родители погибшего подростка записали обращение к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с требованием наказать виновных.

«Нашего сына избила группа людей, до него невозможно было дотронуться, он говорил, что у него болит все тело. Они превратили его печень в месиво, у него был треснут череп», – сказали родители спортсмена.

«Наш сын мечтал поднять флаг Туркменистана в Америке, став чемпионом, он говорил, что ему потом пожмет руку сам президент Туркменистана», – призналась мама Сулеймана, добавив, что она требует справедливости и наказания виновных по всей строгости закона.

После публикации материала редакция Turkmen.news заявила о получении анонимного сообщения о том, что соперником юноши якобы был родственник жены Сердара Бердымухамедова – новоиспеченного вице-премьера и сына президента.

Журналисты пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Тот же источник сообщил, что «прокуратуре дано указание не расследовать убийство, потому что Сулейман якобы неудачно упал и ничего серьезного с ним не произошло».

В пятницу, 19 февраля, группа граждан Туркменистана, проживающих в США, планирует провести пикет перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке из-за жестокого убийства 14-летнего дзюдоиста. Организатор пикета Ольга Чарыева заявила, что соотечественники будут требовать от властей Туркменистана объективного расследования этого жуткого убийства и справедливого суда над виновными.

«Мы не хотим, чтобы это преступление повесили на случайного человека под давлением и под угрозами, как это часто бывает. Мы требуем выяснить, кто был тем соперником Сулеймана, какое отношение он имеет к тем, кто так жестоко расправился с подростком, кто стоял за ним», – рассказала Чарыева.