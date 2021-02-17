Чем вас может удивить Карс?

Карс – это столица сыра, «балтийской» архитектуры и горнолыжныго спорта. И, пожалуй, самый неисследованный туристами город на востоке Турции. Хотите узнать больше, тогда присоединяйтесь к Юсте и Якубу, которые путешествуют по заснеженному Карсу.В комментариях отмечайте друзей, с кем хотели бы оказаться в этом городе. И пишите, про какие другие турецкие города Вам интересно было бы узнать. #Турция #Карс #тртнарусском