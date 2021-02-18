Россия увеличила вложения в американские государственные облигации в декабре 2020 года за счет покупки краткосрочных бумаг. Объем инвестиций резидентов РФ в US Treasuries в декабре повысился до $6,01 миллиарда c $4,97 миллиарда месяцем ранее, следует из данных Казначейства США, размещенных на его сайте.

Российские инвестиции в долгосрочные бумаги США сократились на конец декабря до $1,21 миллиарда с $1,57 миллиарда месяцем ранее, тогда как вложения в краткосрочные бонды увеличились до $4,80 миллиарда с $3,40 миллиарда. Таким образом, российские вложения в краткосрочные гособлигации США превысили инвестиции в долгосрочные бумаги в четыре раза, что является в целом нетипичной ситуацией.

Основным инвестором РФ в американские госбонды традиционно является российский Центробанк.

Максимальный объем российских вложений в американский госдолг был достигнут в октябре 2010 года и составлял $176,3 миллиарда, а многолетний минимум – в марте 2020 года: $3,9 миллиарда. После этого показатель вернулся на уровень выше $5 миллиардов и удерживался на нем до ноября.

Россия в 2018 году покинула список 30 крупнейших держателей госдолга США за счет распродажи американских госбумаг после того, как Вашингтон ввел очередные санкции против Москвы с риском их дальнейшего расширения.

Совокупные вложения иностранных инвесторов в американский госдолг за декабрь снижались пятый месяц кряду и составили минимальные с мая $7,04 триллиона. На долю государств и центробанков приходилось $4,19 триллиона из этого объема.

Япония сократила инвестиции в американские гособлигации на $4,0 миллиарда, оставшись при этом крупнейшим держателем госдолга США с показателем $1,26 триллиона. На втором месте находится Китай, снизивший вложения в US Treasuries на $1,5 миллиарда до $1,06 триллиона. Третью строчку занимает Великобритания, увеличившая инвестиции сразу на $26,1 миллиарда до $446,6 миллиарда.

Среди других крупных инвесторов в гособлигации США – Люксембург (увеличил свои вложения на $7,3 миллиарда), Бельгия – на $6,2 миллиарда, Тайвань – на $6,4 миллиарда. В то же время Индия сократила инвестиции на $10,1 миллиарда, инвесторы с Каймановых островов – на $22,7 миллиарда.