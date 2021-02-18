Московская полиция использует более 140 подставных понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по статьям о наркотиках, следует из данных совместного расследования «Важных историй» и Meduza.

«Это не проходившие мимо граждане, а знакомые полицейских или те, кто находится от них в зависимости. Несмотря на грубое нарушение закона при привлечении таких понятых, судьи с их помощью отправляют людей за решетку», – говорится в статье.

Журналисты изучили десятки тысяч приговоров, вынесенных столичными судами, и проверили всех понятых, чьи имена указаны в базе документов Мосгорсуда. Всего было проанализировано 56 860 документов по 12 статьям, связанным с наркотиками. В итоге авторы расследования обнаружили 142 человека, которые на регулярной основе сотрудничали с полицией в качестве понятых.

Больше всего подставных понятых (18 человек) оказались связаны с УВД по Западному административному округу, сотрудники которого задержали журналиста Meduza Ивана Голунова.

На втором месте по рекордному числу понятых – УВД по Восточному административному округу. Журналисты нашли 13 понятых, которые неоднократно участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях одних и тех же полицейских, или имели судимость по наркотическим статьям.

В качестве примера приводится история безработного Николая Григорьева. В его квартире нашли МДМА, амфетамин и гашиш. Находясь под следствием, он встретил в автозаке 38-летнего Михаила Рахманкина, который выступал в качестве понятого во время проведения «проверочной закупки» наркотиков. Выяснилось, что Рахманкин был дважды судим за сбыт наркотиков в крупном количестве. Другой понятой по делу Григорьева – студент Акоп Хачатрян – трижды выступил понятым по делам, которые вели одни и те же оперативники.

В расследовании отмечается, что полицейские создали «целую систему подставных понятых», в числе которых знакомые оперативников, наркозависимые или люди с судимостью. По данным Meduza и «Важных историй», сотрудники правоохранительных органов регулярно использовали этих людей для фабрикации уголовных дел, а подсудимых по этим делам судьи отправляли в тюрьму на долгие годы.

Один из авторов расследования – журналист Иван Голунов, которого задержали в июне 2019 года по обвинению в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере. Дело вызвало большой резонанс. Голунова отпустили. Сейчас идет суд над теми, кто пытался отправить его за решетку.