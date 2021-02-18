ПОЛИТИКА
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10-летний украинский школьник принес присягу полицейского
Торжественное построение, вручение именного жетона и выезд на патрулирование. 10-летний Саша Андрийчук из украинской Буковины стал полицейским. Его мечта исполнилась благодаря волонтерам, которые хотят, чтобы мальчик выздоровел. У школьника рак головного мозга – медуллобластома достигла четвертой стадии. #Буковина #Полиция #онкология
10-летний украинский школьник принес присягу полицейского / Others
18 февраля 2021 г.
Истории
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