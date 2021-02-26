Чем вас может удивить Турция зимой?

Карс – это столица сыра, «балтийской» архитектуры и горнолыжного спорта. И, пожалуй, самый не исследованный туристами город на востоке Турции. Хотите узнать больше, тогда присоединяйтесь к Юсте и Якубу, которые путешествуют по заснеженному Карсу. В комментариях отмечайте друзей, с кем хотели бы оказаться в этом городе. И пишите, про какие другие турецкие города вам интересно было бы узнать. #Турция #горнолыжный #отдых