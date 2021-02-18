Урус-Мартановский районный суд Чечни взыскал 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда с URA.RU в пользу бывшего прокурора Мурата Залзаева.

«Если решение устоит, эти деньги получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики, а в России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство», — пишет портал.

Поводом для иска стала новость на сайте URA.RU под заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо». Издание опубликовало сообщение на основе информации Telegram-канала Mash и сайта Russia Today. Сейчас публикация удалена.

В новости сообщалось об автомобильной аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. В результате инцидента столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и «Лада Приора». После взрыва последней от травм и ожогов скончались три человека.

Позже следствием было установлено, что Залзаев не виновен в аварии, а сам он заявил, что из-за новости URA.RU ему пришлось уволиться из прокуратуры. «Вы понимаете, что такой публикацией вы мне карьеру испортили, которая очень хорошо складывалась, и на всю жизнь перекрыли дорогу в другие органы?» — сказал экс-прокурор.

По мнению редакции сайта, сумма компенсации в 15 миллионов рублей является беспрецедентной. Журналисты также отмечают, что решение по иску вынес суд, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем. Вопреки сложившейся практике, дело не рассматривалось в суде по адресу ответчика.

Юристы URA.RU подали апелляцию – Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.