КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Суд в Чечне взыскал 15 млн рублей с уральского издания из-за новости о ДТП
Публикация, которая стала предметом судебного разбирательства, касалась автомобильной аварии, участником которой стал экс-прокурор Мурат Залзаев. В результате ДТП умерли три человека. Издание называет сумму компенсации беспрецедентной
Суд в Чечне взыскал 15 млн рублей с уральского издания из-за новости о ДТП
Суд в Чечне взыскал 15 млн рублей с уральского издания из-за новости о ДТП / Others
18 февраля 2021 г.

Урус-Мартановский районный суд Чечни взыскал 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда с URA.RU в пользу бывшего прокурора Мурата Залзаева.

«Если решение устоит, эти деньги получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики, а в России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство», — пишет портал.

Поводом для иска стала новость на сайте URA.RU под заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо». Издание опубликовало сообщение на основе информации Telegram-канала Mash и сайта Russia Today. Сейчас публикация удалена.

В новости сообщалось об автомобильной аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. В результате инцидента столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и «Лада Приора». После взрыва последней от травм и ожогов скончались три человека.

Позже следствием было установлено, что Залзаев не виновен в аварии, а сам он заявил, что из-за новости URA.RU ему пришлось уволиться из прокуратуры. «Вы понимаете, что такой публикацией вы мне карьеру испортили, которая очень хорошо складывалась, и на всю жизнь перекрыли дорогу в другие органы?» — сказал экс-прокурор.

По мнению редакции сайта, сумма компенсации в 15 миллионов рублей является беспрецедентной. Журналисты также отмечают, что решение по иску вынес суд, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем. Вопреки сложившейся практике, дело не рассматривалось в суде по адресу ответчика.

Юристы URA.RU подали апелляцию – Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us