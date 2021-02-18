Подписанты, среди которых черкесы, проживающие в Австрии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Иордании, Швеции, Сирии, Турции, США, выразили Навальному поддержку в связи с его арестом. Они констатировали, что причиной стало его «стремление быть в авангарде движения за права граждан и борьбы с коррупцией».

Значительная часть тезисов общечеркесской повестки разделяется всеми политическими и идеологическими группами этноса, но не все черкесы общины и диаспоры готовы солидаризироваться с Навальным или всерьез рассматривать его как актора в черкесской политике, считают опрошенные TRT на русскомэксперты. Политологи полагают, что Навальный не отвечает на главные запросы национальных территориальных образований и групп, таких как федерализм, в связи с чем не может претендовать на широкую поддержку и в черкесском движении.

Исчезнувшая история

Подписанты обращения, опубликованного на сайте организации Justice For North Caucasus («Справедливость для Северного Кавказа») отмечают: расследование Навального подтверждает тезисы, опубликованные на «Черкесском новостном сайте» в 2011 году.

««Дворец Путина» находится на мысе Идокубас, расположенном на берегу Черного моря недалеко от Геленджика, на родине черкесов. Он, как и олимпийские объекты в Сочи, был построен на территории Кавказского заповедника в Черкесии. Оба проекта являются яркими примерами коррупции, имеющей место в Краснодарском крае. И мы заявляем об этом от имени значительной части народа, пережившего огромную беду, депортированного в 1864 году со своей родины, с тех самых земель, где были построены олимпийские стадионы и этот дворец», – говорится в письме.

В фильме Алексея Навального говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. Сам президент и его администрация заявили, что дворец не записан на Путина или его родных, опровергая расследования. По словам пресс-секретаря главы государства, здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Правда, при этом он отказался назвать имена. Позже ближайший к Путину олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что дворец в Геленджике является его собственностью.

Подписанты обращаются к Навальному, привлекая его внимание к «чрезвычайно серьезным нарушениям, связанным с основными правами черкесов как народа, которые по закону должны находиться под всеобщей защитой».

«Мы – одна из выдающихся наций Кавказа, обладающая правом коренного народа, как это установлено декларациями ООН. Но, к сожалению, Российская империя и сменявшиеся вслед за ней режимы вели исключительно репрессивную политику в отношении жертв. Черкесы, как и другие народы, должны иметь возможность вновь обрести мир и уверенность после всех страданий, которые они пережили в результате войн, истребления, угнетения, этнических чисток и принудительной депортации. 90% из них по-прежнему остаются разбросанными по миру и проживают в десятках стран, и только 10% черкесов проживают на исторической родине разделенными на отдельные и несмежные административные единицы. По сей день преступления, совершенные против черкесов, остаются незамеченными, согласно политическому словарю Российской империи и последовавших за ней режимов», – говорится в послании.

Представители диаспоры также выразили надежду «на обновление России и на позитивные изменения, которые позволят им вновь обрести национальное единство и сохранить свою самобытность».

Черкесы (адыги, самоназвание – адыгэ) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России они проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев и Северной Осетии. В трех из них адыгские народы являются одной из «титульных» наций: черкесы – в Карачаево-Черкесии, адыгейцы – в Адыгее, кабардинцы – в Кабардино-Балкарии, говоритсяв справке «Кавказского узла» «Адыги».

Черкесское многоголосие

Некоторые из подписантов являются известными активистами в черкесской диаспоре, например, Ияд Югар и Адаль Башкави, рассказал в комментарии TRT на русском исследователь черкесской истории и политики, автор книги «Черкесская диаспора Турции: политическая история» Зейнель Бесленей.

Также в числе подписантов Бесленей упомянул американского эксперта по России и экс-советника госсекретаря США Пола Гобла, известного своими исследованиями черкесской проблематики.

Относительно остальных подписантов политолог предположил, что в своей основе они являются выходцами с Ближнего Востока, в том числе и те, которые подписались как представители диаспоры Турции.

О самом движении «Справедливость для Северного Кавказа» также известно мало, кроме того, что у них есть сайт, который обычно публикует новостные репортажи о черкесах, вышедшие в российских и западных СМИ.

«Как ученый, занимающийся черкесской и кавказской политикой, я был на многих семинарах и конференциях, посвященных черкесским темам, но я не встречал никого, кто официально представлял бы эту организацию. Этот сайт, безусловно, существует уже много лет, но я не уверен в составе группы, о которой идет речь», – сказал Бесленей.

Ученый обратил внимание на транснациональный характер черкесского активизма и политики, не имеющих установленных границ и жестких структур, в связи с чем активистские группы создаются, исчезают и появляются вновь.

«Никто не в состоянии контролировать или направлять кого-либо. Поэтому нет ничего удивительного в существовании такой группы, как «Справедливость для Северного Кавказа». Они являются одним из многих транснациональных акторов глобальной черкесской политики. До тех пор, пока политические группировки или организации не заявляют, что действуют или говорят от имени всего общества. Каждая организация и группа представляют только себя и своих сторонников, а не всю нацию», – говорит Бесленей.

При этом собеседник отмечает, что есть определенные цели, с которыми согласны почти все активистские группы.

«Это ненасильственная политическая деятельность, право черкесов на возвращение на родину, российское гражданство для черкесов и все остальное. Черкесы, проживающие на своей родине, должны официально считаться единым народом и жить в единой административной единице в составе Российской Федерации. С этими пунктами 99% всех черкесских активистов во всем мире, похоже, согласны. Но помимо этих целей существует много политических линий разлома, разделяющих черкесские политические группы, которые, как правило, имеют отношение к таким вопросам, как роль ислама или внутренняя политика стран, в которых они живут, и т.д.», – сказал Зейнель Бесленей.

Навальный и черкесы

Ученый не видит ничего необычного в последних событиях в России, таких как политическая борьба и оппонирование власти, называя это элементами демократии, о наличии которой в стране заявляет и Россия.

«Президент Путин руководит Россией уже более двух десятилетий, в течение которых Россия резко изменилась, позитивно во многих аспектах и не так позитивно в некоторых других. Но, как и везде в мире, живя под одной и той же властью в течение столь долгого времени, часть общества может искать политические альтернативы, стремиться к переменам или хотеть, чтобы проводилась другая политика. Вот как работает демократия, а политическая конкуренция – это сама суть демократической политики».

«Я не знаю, является ли Алексей Навальный политиком, которого большинство или, по крайней мере, значительная часть российского общества поддерживает. Это может быть так, а может и не быть. Но все политические опросы показывают, что президент Путин по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения России. И я сомневаюсь, что это изменится так быстро в ближайшее время. В конце концов, это внутриполитическое развитие России, и, очевидно, мы мало что знаем о нем издалека, так как являемся просто наблюдателями на боковой линии», – считает Бесленей.

Он также отметил, что черкесские активисты в Турции мало что знают в мельчайших подробностях о внутренней ситуации и развитии российской политической жизни в целом.

«Вообще говоря, они узнают о последних событиях в российском центре только в том случае, если они непосредственно затрагивают черкесов или Кавказ. Поэтому дело Навального в настоящее время не стоит на повестке дня черкесских активистов в Турции. На самом деле, мы можем сказать то же самое для всего турецкого общества в том смысле, что там очень мало понимания или глубокого интереса к российской политике, если нет прямой связи с Турцией», – сказал Бесленей.

Ученый также сомневается в том, что в черкесской общине и диаспоре есть хоть какая-то критическая масса ее представителей, которые поддерживают Алексея Навального.

«Мое личное наблюдение основано на том, что я читаю в социальных сетях от простых черкесов Кавказа, оно заключается в том, что среди них нет большой любви или поддержки Навальному и тому, за что он выступает. На самом деле, я даже не уверен, встречал ли я вообще какого-нибудь черкесского активиста, поддерживающего Навального. Его обычно считают расистом из-за его прошлых высказываний о народах Кавказа, поэтому, похоже, к нему относятся с большим подозрением», – считает собеседник.

«Однако можно также говорить о разделении поколений с точки зрения пути, – добавил Бесленей. – Простые люди, как черкесы, так и русские, кто старше 40 лет и пережил хаотичные 90-е, желают любой ценой избежать подобного сценария, в то время как те, кому за 20 и чуть за 30, не знают никого, кроме президента Путина. Поэтому они могут быть более предприимчивыми и стремиться к переменам более быстрыми темпами».

Чья земля под дворцом?

Ученый выразил сомнение относительно того, что мировая и в том числе черкесская общественность рассматривает вопрос строительства дворца в Геленджике в разрезе принадлежности земли.

«Что касается черкесского аспекта всего «дворцового» дела, я сомневаюсь, что многие в России или в мире в целом смотрят на это под таким углом. Для внешнего мира вопрос, лежащий в основе всего дела, не в том, кто жил на этой земле в прошлом, но кто владеет или построил этот строительный комплекс сейчас».

«С другой стороны, с внутренней черкесской точки зрения Геленджик действительно находится в исторической Черкесии, и хотя очень немногие черкесы до сих пор живут в этих районах, эти земли все еще пользуются большим восхищением и уважением в исторической памяти более широкого черкесского общества. Кроме того, черкесы имеют очень тесные и особые отношения с этими землями, поэтому они могут быть более обеспокоены воздействием на окружающую среду такого большого строительного комплекса в лесном регионе, который является областью выдающейся природной красоты не только для черкесов или краснодарцев, но и для всей Российской Федерации и мира в целом», – заключил Бесленей.

В целом черкесы и их организации не интересуются Навальным и российской политикой вне контекста черкесских интересов, отметил в комментарии TRT на русском доцент факультета естественных и гуманитарных наук университета Окан (Стамбул), д.ф.н. Мурат Папшу.

«Ни Навальный, ни Justice For North Caucasus и ее обращение не стоят на повестке дня черкесов. Как я знаю, Justice For North Caucasus основана в Иордании, все подписанты, видимо, сирийские и иорданские черкесы. Подписанты из Турции тоже сирийские черкесы, что не трудно определить по именам и фамилиям. К тому же, среди них нет ни одного знакомого, я бы знал многих хотя бы по имени», – сказал он.

«Я не говорю от имени всех черкесов. И невозможно сказать: «черкесы считают так». Среди черкесов имеются различные политические направления, идеи. Есть черкесы религиозные, националисты, секулярные, демократы… У каждой из этих групп свои организации. У каждой из этих организаций взгляды на Россию и Кавказ по-своему разные. И стоит осторожно пользоваться таким выражением, как «черкесы в Турции считают...». Я могу сказать, черкесы и их общественные структуры не интересуются Навальным и российской политикой вообще, если это не касается черкесов», – рассказал исследователь по Кавказу, редактор Journal of Caucasian Studies Мурат Папшу.

«Отношение к Навальному не послужит расколу в черкесском движении»

Поддержка Навального со стороны черкесов, живущих в разных странах, объясняется популярностью фильма ФБК о дворце Путина в Геленджике, на черкесской земле, и международным резонансом вокруг отравления, возвращения и ареста Алексея Навального, отмечает в комментарии TRT на русском старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов.

«Расположение дворца на землях депортированных в 1864 году черкесов – это возможность напомнить мировому сообществу о трагедии адыгов в контексте продвижения демократических ценностей, борьбы с коррупцией и преступлениями против личности. Не думаю, что эта инициатива части черкесских активистов расколет черкесский мир. Для тех, кто живет в России или ездит туда, поддержка Алексея Навального чревата проблемами со спецслужбами, но почему бы другим не воспользоваться случаем и не поднять черкесский вопрос», – сказал эксперт.

«В этом преимущество мозаичности черкесской транснациональной сети. Конечно, Навальный и его повестка не созвучны кавказцам. Для кавказских народов важен в первую очередь реальный федерализм и прекращение произвола силовиков, а уже после этого борьба с коррупцией, сменяемость власти, свободные, демократические выборы. Далеко не все на Кавказе видят причинно-следственную связь между демократизацией и суверенитетом. Да и для гражданского общества в России проблемы черкесов никогда не были в фокусе внимания. Если вспомнить преследования черкесских активистов, то они не вызывали какого-то резонанса в Москве, эта отстраненность взаимна», – сказал Соколов.

Эксперт считает непроясненным в политической повестке Алексея Навального вопрос суверенитета народов Кавказа в рамках Федерации.

При этом он обозначил, что наиболее чувствительные вопросы для черкесов диаспоры и внутри страны, такие как признание геноцида и репатриация, невозможно даже публично обсуждать в современной России. Остаются «дозволенными» проблемы языка и общее название для переписи.

«Понятно, что признание геноцида болезненно воспринимается Россией, как и поддержка черкесами в Турции и других регионах черкесских активистов, попадающих под репрессии правоохранителей, как Мартин Кочесоко. Поэтому далеко не все черкесы и в России, и за границей готовы конфликтовать с российскими властями [из-за геноцида], получается, что эта часть черкесской повестки тоже размыта. Для общего активизма остаются частные случаи, как убийство Тимура Куашева, подброс наркотиков Мартину Качесоко, вопросы актуальные для гражданской повестки, но не выглядящие как антироссийские, которые могут в какой-то степени объединить черкесов вообще», – заключил Соколов.