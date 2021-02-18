В Азербайджане начали работу над новой кинокартиной, рассказывающей историю жизни дочери карабахского хана Панахали – Агабеим-ага, вышедшей замуж за нелюбимого человека – иранского правителя Фетх Али-шаха, пишет Qazet.Az.

Отмечается, что бюджет фильма составит 2 миллиона манатов (1,18 млн долларов). Кроме Баку, съемки также планируется провести в освобожденной от армянской оккупации Шуше.

12-серийная кинолента под названием «Хары бюльбюль, которого нет» (Yox icində Xarı Bülbül) – экранизация произведения Ильяса Эфендиева «Карабахнаме». Съемки фильма начнутся в марте и продолжатся до лета.

«Название фильма взято из стихотворения Агабеим-ага «Сад родины». После переезда в Иран она очень скучала по Карабаху, Шуше, поэтому Фетх Али-шах решил разбить для нее красивый сад. Для этого были приглашены садовники из разных стран. В этом саду росли все цветы, которые были в Карабахе, кроме Хары бюльбюль. Он рос только в Шуше. Именно поэтому Агабеим-ага и написала это стихотворение. Ее сердце всегда пылало тоской по Карабаху. Благодаря глубокой поэзии Агабеим-ага цветок Хары бюльбюль стал символом Шуши и Карабаха», – рассказал режиссер картины Заур Таирсой.

По его словам, в многосерийной ленте на фоне жизни принцессы Агабеим-ага, которая сыграла важную роль в истории Азербайджана, он планирует затронуть тему переселения армян в Карабах. «В фильме мы покажем, как она отказалась от своего любимого человека и вышла замуж за Фетх Али-шаха, чтобы нормализовать отношения между Ираном и Карабахом после убийства Аги Мохаммеда Шаха Каджара», – добавил Таирсой.

Режиссер фильма отметил, что картина будет представлена не только в Азербайджане, но и за рубежом. Ее планируется транслировать на телевидении, а также на азербайджанском сайте Flix, который является аналогом американского стримингового сервиса Netflix.