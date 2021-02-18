Поздравительное видео опубликовали на сайте управления СК по Москве днем 18 февраля. В ведомстве отметили, что это «совместный проект» следователей с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы.

В начале ролика сотрудница СК стоит с тортом в руках и поздравляет тех, кому исполнилось 14 лет, с днем рождения. «Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного розыска», – говорит следователь в ролике.

Теперь 14-летним подросткам «придется самим отвечать» за убийство, причинение вреда здоровью, кражу, грабеж, разбой, угон, вымогательства, терроризм, захват заложников, а также за изнасилование, хулиганство и вандализм.

Пожелания следователей сопровождаются эмодзи в фуражках с подсказками на табличках: например, олицетворяющий сотрудника ведомства желтый колобок сообщает, что изнасилование – это статья 131 уголовного кодекса РФ. В конце видео сотрудница СК, выступавшая первой, на этот раз уже без торта, заявляет: «Твоя жизнь – твой главный приоритет». После чего появляется торжественная подпись: «Твоя жизнь – твоя ответственность! Следственный комитет поздравляет с днем рождения». Спустя несколько часов ролик был удален с сайта.

В московском управлении СК не смогли ответить изданию «Подъем», кто является автором ролика. В департаменте труда и социальной защиты сказали, что за содержание видео отвечают сотрудники СК.

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