Российские вузы-участники проекта «5-100» не смогли выполнить ряд ключевых показателей результативности и войти в топ-100 международных рейтингов по итогам 2020 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты.

В проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов принял участие 21 вуз: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Казанский федеральный университет (КФУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие. За семь лет реализации на него было выделено из бюджета 80 миллиардов рублей.

«Запуск Проекта 5-100 в 2013 году был направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» № 599 от 7 мая 2012 года, в соответствии с которым к 2020 году следовало обеспечить вхождение не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов. Тем не менее, по итогам 2020 года ни один из 21 вуза – участника Проекта 5-100 не вошел в первую сотню таких международных институциональных рейтингов университетов как ARWU, THE и QS», – отмечено в документе.

В топ-100 двух мировых рейтингов в 2020 году попал лишь Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова, занявший 89-е место в рейтинге QS и 93-е место в рейтинге ARWU. В рейтинге THE МГУ на 189-й строчке. Однако МГУ не был участником проекта «5–100».

Лучших результатов участникам «5-100» удалось достичь на уровне предметных рейтингов, которые показывают позицию вуза по более узким научным направлениям или областям (математика, лингвистика, физика, юриспруденция и т.д). По итогам 2020 года восемь российских университетов из этой программы вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов ARWU, THE и QS.

Несмотря на то, что главная цель проекта не была достигнута, аудиторы и эксперты отмечают, что он существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.

Ранее в этом месяце Счетная палата заявила о бесцельной и бесконтрольной раздаче денег из бюджета: проекты развития малых городов России реализуют недостаточно эффективно, хотя на эти цели из бюджета выделяются серьезные деньги. Аудитор СП Светлана Орлова отметила, что в заключаемых с регионами соглашениях не прописаны ни количественные, ни качественные показатели результативности. Никаких мер ответственности за нарушения взятых на себя обязательств в договорах также не нашли.