В январе 2021 года цены на продукты питания в России увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza. Такие темпы роста, обогнавшие инфляцию, стали рекордными с января 2016 года.

За год существенно повысилась стоимость круп и бобовых (+20,8%), куриных яиц (+18%), плодоовощной продукции (+16,3%) и макарон (+12,9%). Больше всего в цене прибавили сахар-песок (+64%) и подсолнечное масло (+26,2%).

Подобный стремительный рост в декабре прошлого года привлек внимание Генпрокуратуры и президента РФ Владимира Путина. В результате были приняты несколько постановлений, которые путем административных мер ставили цель стабилизировать цены на сахар, подсолнечное масло и другие продукты. Однако в итоге глава минэкономразвития Максим Решетников признался, что принятые меры оказались неэффективными.

В целом по стране возникла негативная социально-экономическая тенденция: в основном рост цен на продукты и общая инфляция были ниже в благополучных регионах. Высокий рост цен, напротив, наблюдался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея. Как отмечают эксперты, малообеспеченные слои населения использовали антикризисные выплаты от государства для увеличения потребления, что сказалось на росте цен на продовольствие.

Ранее Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России опубликовал работу, в которой утверждается, что каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое признано контрафактным или фальсифицированным. «В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает 24,56%, сливочного и топленого масла и спредов – 44,13%, мороженого – 21,51%», – отмечают исследователи.