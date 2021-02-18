В Сочи завершился 15-й раунд переговоров в Астанинском формате по сирийскому урегулированию при участии представителей Турции, России, Ирана, вооруженной оппозиции Сирии и режима Башара Асада.

Как заявил по итогам встречи глава делегации сирийской оппозиции Ахмет Тума, отныне усилия будут сосредоточены на реализации четкого плана работы для заседаний Конституционного комитета (КК) в Женеве и на разработке Основного закона Арабской Республики. По его словам, пока не будет принята новая Конституция, ни о каких президентских выборах не может быть и речи.

Тума подчеркнул, что сирийская оппозиция выступает за политическое урегулирование конфликта, и призвал международное сообщество оказать давление на режим Асада, чтобы приблизить к завершению многолетнюю гражданскую войну.

Глава делегации отметил, что на встрече затрагивалась и проблема политзаключенных: «Около 400 тысяч сирийцев по-прежнему содержатся в асадовских тюрьмах. Судьба 17 тысяч человек, задержанных в 1980-е годы, до сих пор не известна. Это очень важные вопросы».

В то же время пресс-секретарь делегации вооруженной оппозиции Эймен Аль-Асими привлек внимание к бесчинствам террористов РПК в регионе. «Эти сепаратисты (ОНС/РПК) стремятся изменить демографическую структуру региона. Они гонят мирных арабов и курдов из их деревень. Они арестовывают учителей и вербуют детей», – заявил он.

На встрече в Сочи, прошедшей 16-17 февраля 2021 года, страны-гаранты подтвердили решимость поддержать работу Конституционного комитета в постоянной координации не только со сторонами конфликта в Сирии, но и с делегатами КК, а также спецпредставителем генсека ООН по Сирии. Помимо этого, участники обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и районах, расположенных к востоку от реки Евфрат.

14 февраля в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») в районе Гара на севере Ирака были обнаружены тела 13 турецких граждан, похищенных террористами РПК в 2015 году. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия террористической организации РПК не имеют ничего общего с общечеловеческими и нравственными ценностями, и обязанностью Турции является ликвидация террористов.