Власти Таджикистана потребовали от блогеров зарегистрироваться в налоговой службе до 1 апреля 2021 года, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на заявление начальника главного управления налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзоду.

«Согласно требованиям ст. 98 Налогового кодекса, налогообложению подлежат все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места», – подчеркнул чиновник.

Карибзода отметил, что блогерам разослали предупреждение о необходимости регистрации до начала апреля. Если они этого не сделают, то «к ним примут соответствующие меры», добавил он. Размер налоговой ставки начальник ведомства не назвал. Согласно анализу налогового комитета, в республике есть 30 блогерских каналов, они собирают от 3 до 20 млн просмотров.

В январе 2021 года один из популярных таджикских блогеров Рафаел Гулов рассказал, что его лично пригласили в налоговую для консультации по введению нового сбора для блогеров. По словам Гулова, налоговики предлагали обязать блогеров платить государству 6% от полученных в Таджикистане доходов.

Местные блогеры утверждают, что их доходы незначительны, и потому они не смогут платить в казну. Некоторые из них сообщили о планах закрыть свои страницы в соцсетях.