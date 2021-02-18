Уральские казачьи кибердружины или «киберказаки» будут искать мат в соцсетях, сообщаетUralweb.ru. Работа борцов с нецензурной бранью будет спонсироваться за счет средств, выделенных Министерством образования Свердловской области: в рамках проекта «МедиаЩит», запущенного в 2019 году, ведомство выделило команде грант, размер которого не уточняется.

Дружинники вручную отыскивают записи с матом по всему Уралу и настойчиво просят автора удалить пост. По признанию руководителя казачьей кибердружины Андрея Замятина, пока на такие замечания пользователи особо не реагируют.

Работают специально обученные казаки в Челябинске и Екатеринбурге. Ранее киберказаки выявляли порнографию, пропаганду наркотиков и призывы к экстремизму, а потом докладывали о нарушениях в Роскомнадзор.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заметил, что искусственный интеллект лучше справляется с отслеживаем мата. Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда назвал борьбу с матом «самодеятельностью».

С 1 февраля соцсети обязали находить и блокировать посты с незаконным контентом, к которому причислили мат. Несмотря на новый законопроект, количество обсценной лексики в сетях увеличилось.