Вакцина от коронавируса распространяется в мире неравномерно и несправедливо, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза, на котором обсуждались продолжающаяся пандемия коронавируса и распределение вакцины в мире.

«75 процентов всех сделанных на сегодняшний день прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран. Тем временем, более чем 130 стран не получили ни одной дозы вакцины», – сказал Гутерриш.

По его словам, если вирусу позволить распространяться как «лесному пожару», он будет мутировать снова и снова: «Это может продлить пандемию и превратить вирус в настоящую чуму». Гутерриш подчеркнул, что пандемия усугубляет нестабильность и препятствует выполнению резолюции о предотвращении и разрешении конфликтов, в которой члены Совбеза потребовали всеобщего незамедлительного прекращения боевых действий в связи с эпидемией.

«COVID-19 продолжает свое беспощадное шествие по миру, разрушая жизнь людей и подрывая экономику. Справедливое распределение вакцин – главная моральная задача, стоящая сегодня перед глобальным сообществом», – добавил генсек.

В декабре 2020 года участники международного альянса People`s Vaccine, в который входят такие правозащитные и благотворительные организации, как Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, заявили, что девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в 2021 году от коронавируса. По их словам, большинство перспективных вакцин, производимых и разрабатываемых сейчас, уже заранее выкуплены развитыми странами. На тот момент, по оценкам альянса, богатые страны, на которые приходится лишь 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19 и могут вакцинировать все свое население несколько раз.