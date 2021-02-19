19 февраля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Правозащитника хотят лишить гражданства РФ
За гражданскую позицию – депортация. Правозащитника Бахрома Хамроева, уроженца Узбекистана, который боролся за права мигрантов, хотят лишить российского гражданства. Центр «Мемориал» выступил в защиту коллеги. #Хамроев #Россия #Мемориал
Правозащитника хотят лишить гражданства РФ Description: За гражданскую позицию – депортация. Правозащитника Бахрома Хамроева, уроженца Узбекистана, который боролся за права мигрантов, хотят лишить российского гражданства. Центр «Мемориал» выступил в защиту коллеги. / Others
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