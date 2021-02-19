Боевики террористической организации ОНС (сирийское крыло РПК) за полтора месяца задержали не менее 61 учителя за отказ преподавать подготовленную ими программу или с целью их принудительной вербовки. Об этом говорится в докладе правозащитной организации SNHR (Syrian Network of Human Rights).

В докладе отмечается, что с 1 января по 15 февраля в подконтрольных террористам районах провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор задержаны не менее 27 учителей, которые вместо требуемой боевиками ОНС программы преподавали так, как это было установлено прежде. Из них 14 человек были освобождены после того, как согласились не выходить за рамки новых требований.

В докладе отмечается, что за последние полтора месяца террористы захватили в плен 34 преподавателей, которые отказались от пособничества террористам. Кроме того, боевики ОНС разыскивают около 550 преподавателей, отказавшихся примкнуть к их рядам в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Хасеке.

Один из преподавателей Ахмет Шамти, освобожденный террористами после подписания документа о том, что не выйдет за рамки программы левацкой террористической организации, рассказал: «В конце 2020 года некоторые педагоги подписали документ, в котором обязались не преподавать в школах, подконтрольных сирийскому режиму регионах. А некоторые выступили против этого решения. Террористы 19 января совершили рейды, в ходе которых задержали всех преподавателей, выступивших против их решения».

Сириец уточнил, что содержался в центре террористов в районе Дербесие. После начала демонстраций и рейдов 23 января он был освобожден.

Другой преподаватель, Халит Омер, был вынужден уйти из школы из-за отказа присоединиться к ОНС. «Двумя месяцами ранее директор школы написал мне в WhatsApp, что мое имя числится в списке лиц, обязанных пройти военную службу в рядах террористов», – рассказал 31-летний учитель правозащитникам.

Ранее агентство Anadolu обнародовало документальные свидетельства преступлений против мирных жителей на оккупированных левацкими экстремистами территориях на востоке Сирии. В частности, согласно полученной информации, члены ОНС/РПК подвергали многочисленным пыткам 45-летнего Хаммади Али и его 21-летнего сына Саада Али.

Террористы задержали отца с сыном в провинции Дейр-эз-Зор. Их обвинили в угоне мотоцикла, увезли в тюрьму в оккупированном районе нефтедобычи «Омер» и 4 дня пытали.

По сведениям Anadolu, обвинения были ложными. В действительности преступление совершили сторонники ОНС/РПК. Мотоцикл был украден одним из членов экстремистской организации, но вину переложили на мирных жителей. Отца и сына отпустили из тюрьмы, когда из-за пыток у Хаммади Али отказала почка.

Всего, по данным SNHR, боевиками ОНС/РПК были произвольно задержаны не менее 3784 человек, в том числе 176 женщин. Судьба 2147 до сих пор неизвестна.