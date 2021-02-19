Зарплаты курьеров в российских регионах достигают 110 тысяч рублей. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, которые приводит ТАСС.

«Как это ни удивительно, но зарплатный максимум предлагают не в Москве, 110 тысяч рублей готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске», – отмечается в исследовании.

Так, в столице курьер-водитель может получать зарплату в 100 тысяч рублей, курьер в интернет-магазине – 80-90 тысяч рублей, курьер с личным авто – от 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге зарплата пешего курьера может составлять 81-95 тысяч рублей, курьера с личным авто – 70-75 тысяч рублей. При этом во Владивостоке доход курьеров варьируются от 45 тысяч до 90 тысяч рублей, а в Волгограде и Воронеже – от 32 тысяч до 110 тысяч рублей, пишет издание.

Работодатели в Екатеринбурге предлагают курьерам зарплату от 30 тысяч до 110 тысяч рублей, в Казани – от 38 тысяч до 110 тысяч рублей, в Краснодаре – от 40 тысяч до 68 тысяч рублей. В Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры получают от 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, в декабре 2020 года спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а в январе 2021 года – в 4,8 раза.