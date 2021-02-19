Анкара выразила обеспокоенность ситуацией в аннексированном РФ Крыму, где накануне утром, 17 февраля, были произведены задержания ряда этнических крымских татар. «Турция обеспокоена проведением обысков в домах наших соотечественников – крымских татар – в аннексированном Россией Крыму, а также принятыми постановлениями об их задержании», – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве призвали положить конец подобного рода практике в отношении крымских татар, которые являются коренными жителями полуострова. Турция не признает аннексию Крыма и впредь продолжит оказывать поддержку крымскотатарскому народу, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате обысков в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали шестерых крымских татар. Их обвиняют в участии в террористической деятельности.

Представительство администрации президента Украины по Крыму осудило обыски и аресты в отношении крымских татар. В заявлении отмечается, что аресты носят политический и религиозный характер.

Прокуратура Украины по Крыму возбудила уголовное расследование в связи с задержанием активистов.

Кроме того, Киев в ближайшее время намерен обратиться в Европейский союз с просьбой применить новый санкционный механизм за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.18 февраля МИД начало подготовку для обсуждения с Брюсселем этого вопроса.

Украинский министр добавил, что тема последней волны репрессий в отношении крымских татар в Крыму будет также поднята на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля.

«Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушение прав человека в Автономной Республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека. Мы снова обратимся в Европейский союз с такой просьбой», – сказал Кулеба.