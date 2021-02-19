Министерство юстиции РФ планирует создать еще один, третий, реестр иностранных агентов, в который будут вносить незарегистрированные и не имеющие юрлица общественные организации, финансируемые из-за рубежа и ведущие в России политическую деятельность.

Это следует из проекта указа президента РФ, наделяющего Министерство юстиции полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, а также списка физических лиц-иноагентов.

На данный момент существует два таких реестра: о зарегистрированных в России НКО и СМИ, в последний дополнительно включен список физлиц-иноагентов.

Закон о возможности включения физических лиц в реестр СМИ-иноагентов был принят в конце 2019 года. Для этого не обязательно быть журналистом – достаточно дать комментарий одному из 12 изданий, включенных в реестр или распространить их публикации в социальных сетях.

28 декабря 2020 года Министерство юстиции России представилообновленный реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, в который вошли пять граждан РФ: 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа»), Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская художница-акционистка и активистка Дарья Апахончич. Это первый случай, когда в в реестр «иноагентов» попали физлица.

17 февраля сего года Совет Федерации одобрил закон о новых штрафах за распространение в материалах СМИ информации о работе организаций, признанных иностранными агентами. За распространение информации от НКО без сообщения о том, что организация признана иностранным агентом, гражданам и юрлицам грозят штрафы в размере от двух до 50 тысяч рублей.