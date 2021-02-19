Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в данное время в следственном изоляторе «Матросская тишина», поделился в последней публикации в соцсетях информацией о том, что его кормят халяльной (т. е. дозволенной согласно нормам ислама) едой.

«Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью «Филе рыбы в кляре. Халяль», – написал он.

Согласно нормам ислама, все виды рыб считаются халяльными, кроме той рыбы, которая умирает в море естественным образом без какой-либо внешней причины.

Навальный также отметил, что его «решено поставить на профилактический учет как склонного к побегу».

«Теперь я „склонен к побегу". Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут. Подписал я бумажку „ознакомлен“ и в этот момент почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма „Молчание ягнят“. Это который, помните, говорил про одного из своих врагов: „Я съел его печень и запил бокалом кьянти“», — написал он.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Политику дали 2 года и 8 месяцев колонии. Сейчас Навальному также грозит дополнительное уголовное наказание по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Прокуратура запрашивает для него 3 года и 6 месяцев колонии с учетом предыдущих наказаний, а также штраф в пользу государства в размере 950 тысяч рублей.

Рассмотрение апелляции по делу «Ив Роше» и очередное заседание по клевете назначены на 20 февраля.