Японские ученые открыли механизм, который помогает организму избавляться от стареющих клеток. По словам профессора Токийского университета Макото Наканиси, суть новой технологии заключается в избавлении организма от клеток, которые больше не могут делиться, но могут вызывать воспаление и старение.

«Другими словами, если эти клетки удалить, можно остановить воспалительные процессы, которые они вызывают, и избавиться от многих симптомов старения», – сказал Накасини.

Исследования показали, что стареющие клетки нуждаются в ферменте GLS1, который помогает им выживать. С помощью ингибитора фермента, который будет его тормозить, удастся уничтожить клетки, провоцирующие воспаление, считают ученые.

В качестве такого ингибитора планируется использовать препарат, который уже существует и проходит клинические испытания в качестве лекарства от некоторых видов рака (рост раковых клеток тоже зависит от GLS1).

Испытания препарата на мышах, по словам ученых, прошли удачно. «Если у него не будет побочных явлений, то его, вероятно, можно будет использовать и против возрастных изменений. То есть вполне возможно, что очень скоро он будет широко применяться. Это вселяет большую надежду», – отметил ученый.