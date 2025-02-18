ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Лавров: Россия и США запустят «процесс по Украине»
Россия и США договорились начать «процесс по украинскому урегулированию», заявил Сергей Лавров
Лавров: Россия и США запустят «процесс по Украине»
Сергей Лавров / Reuters
18 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились запустить переговорный процесс по урегулированию войны в Украине. По его словам, США должны определить своего представителя, после чего Россия также назовет участника переговоров.

«Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Переговоры России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавили Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Стороны обсудили завершение российско-украинской войны и подготовку возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Киев на переговорах не присутствовал.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев о переговорах не уведомляли.

«Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас неожиданностью — мы узнали о них из СМИ», — заявил Зеленский.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us