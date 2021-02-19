МВД Кыргызстана хочет запретить «ворам в законе» участвовать в выборах
ПОЛИТИКА
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МВД Кыргызстана хочет запретить «ворам в законе» участвовать в выборахВедомство вынесло на общественное обсуждение инициативу:  заблокировать членам ОПГ и «ворам в законе» возможность выдвигать свои кандидатуры на выборах президента и в национальный парламент
Фото: Today.kg / Others
19 февраля 2021 г.

МВД Кыргызстана подготовило поправки к закону «О выборах» и закону «О противодействии организованной преступности». Ведомство предлагает запретить членам организованных преступных группировок баллотироваться на пост президента и депутатов. Законопроекты вынесены на общественное обсуждение на официальном сайте правительства КР.

Согласно новым поправкам, кандидат в президенты должен представить в ЦИК документ о том, что он не состоит на централизованном учете как лидер или член организованной преступной организации.

Один из основных пунктов законопроекта «О противодействии организованной преступности» утверждает, что президентом и депутатом Жогорку Кенеша (парламента) «не может быть избрано лицо, имеющее судимость, в том числе снятую или погашенную, за совершение преступлений в составе организованных групп и преступных организаций, либо совершения преступлений в их интересах, а также состоящее на централизованном учете как лидер, член организованной группы или преступной организации».

В ведомстве подчеркнули, что «организованная преступность стремительно вторгается во все сферы экономической, политической, духовной жизни, и в последние годы без участия кандидатур от криминальной или околокриминальной среды не обходится практически ни одна из избирательных кампаний».

В конце 2020 года в Государственном комитете Нацбезопасности объявили о кампании по «нейтрализации ОПГ в стране». С начала 2021 года силовики задержали несколько криминальных авторитетов: Камчы Кольбаев по прозвищу Коля-Киргиз, Эрнис Мурзахмедов (Чач), Алтынбек Ибраимов (Алтуха), Мурсалым Умырзаков (Карышкыр), Кадыр Досонов (Дженго).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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