Более половины жителей США (около 62% ) считают, что стране нужна третья общенациональная политическая партия, следуетиз итогов опроса, проведенного социологической службой Gallup. Это максимальный показатель за 18 лет исследований.

Недавний опрос Gallup был проведен в период с 21 января по 2 февраля 2021-го. В нем приняли участие 906 человек по всей стране. Вопросы задавали по телефону.

Опрошенные мотивировали свой выбор тем, что Республиканская и Демократическая партии не справляются со своими задачами и «плохо выполняют свою работу, не представляя в полной мере интересы американского народа». Всего 33% респондентов считают, что двух партий достаточно.

Исследование показало, что количество положительных отзывов американцев о Республиканской партии снизилось до 37%, в то время как 48% граждан одобряют деятельность Демократической партии.

Также выяснилось, что 50% американцев считают себя политически независимыми, что является самым высоким процентом за все время проведения опросов.

Среди республиканцев 63% высказались за необходимость создания третьей общенациональной партии, что является существенным сдвигом, учитывая, что в сентябре только 40% поддержало эту идею. Среди демократов же процент снизился: теперь 46% поддерживают идею о третьей партии, по сравнению с 52% в сентябре.

Авторы исследования также выяснили, каким республиканцы видят будущее своей партии. Оказалось, что 68% выступили за то, чтобы Дональд Трамп остался лидером партии, а 47% «политически независимых» респондентов ответили, что также желали бы видеть экс-президента в качестве лидера партии. Среди независимых избирателей 40% хотят, чтобы Республиканская партия стала более консервативной, в то время как 34% хотят, чтобы она осталась прежней.

Что касается демократов, то здесь мнения разделились поровну: 34% хотят, чтобы партия стала более либеральной, 34% - более умеренной, а 31% – чтобы она осталась на том пути, где она есть. Авторы исследования сделали вывод, что внутренние разногласия между умеренным и либеральным крылом Демократической партии поутихли после победы Джо Байдена на президентских выборах.

В сентябре 2020 года в пользу трехпартийной системы в США высказались 57% респондентов. В целом наблюдается рост тенденции: в 2013 и 2015 году за создание еще одной партии высказывались 60% американцев, в 2017 году — 61%.