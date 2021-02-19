Следственный комитет РФ расследует порядка 30 уголовных дел в связи с применением насилия в отношении представителей власти во время трех протестных акций, прошедших 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей стране, пишет Idel.Реалии.

Подозреваемых, которые причинили вред сотрудникам МВД и Росгвардии, вычислили с помощью системы распознавания лиц. Ряд задержанных уже признали свою вину и извинились перед силовиками под видеозапись.

Однако правозащитники сообщают о том, что случаев избиения силовиками участников мирных акций, прошедших в 2021 году, гораздо больше – 140. Доказательствами послужили фото и видеоматериалы с места происшествия, медицинская справка, подтверждающая телесные повреждения и показания свидетелей. 30 кейсов находятся в производстве правозащитных организаций – «Апологии протеста», «Комитета против пыток», «Правозащиты Открытки» и «Команды 29».

В отношении сотрудников правопорядка производство не начато. В частности, активисты обращают внимание на то, что до сих пор не известна фамилия сотрудника, ударившего в живот петербурженку Маргариту Юдину на одном из протестов – по их словам, Следственный комитет фактически засекретил ход доследственной проверки.

Телеведущий на канале «Россия 1» Владимир Соловьев дал свой комментарий происшествию: по его мнению, 54-летнюю женщину «не бьют, а отталкивают, упираясь ногой в живот», а сам инцидент – «хорошо спланированная провокация».

В Кремле заявили, что случаев агрессии митингующих в отношении сил правопорядка «было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему «не кажется странным», что в отношении ряда участников акций были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов – нет.

ЕС , США и некоторые международные организации, среди которых «Репортеры без границ», осудили применение силы в отношении мирных протестующих. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также осудил насилие в отношении мирных протестующих и журналистов: «Мы призываем правительство РФ уважать свои международные обязательства в отношении прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций», – написал он в Twitter. С аналогичным заявлением выступил и МИД Канады.