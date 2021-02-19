БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция стала ближе к истребителю 5-го поколения
Новейший самолет для турецких ВВС должен быть готов к 2023 году. В этом проекте участвуют национальные компании страны и Великобритания
Турция стала ближе к истребителю 5-го поколения
Фото: АА / Others
19 февраля 2021 г.

Компании Turkish Aerospace Industries (TAI) и TRMOTOR подписали новый договор о разработке отечественных авиационных силовых установок в рамках проекта Национального боевого истребителя, осуществляемого Управлением оборонной промышленности (SSB).

Президент оборонной промышленности Исмаил Демир подчеркнул, что разработка отечественных подсистем для истребителей занимает важное место в достижении полной независимости страны в технологиях. Генеральный директор TRMOTOR Осман Дур, в свою очередь, отметил, что авиационные двигатели и силовые системы являются важными и стратегическими для Турции технологиями.

«Проект национального боевого истребителя (MMU) не только удовлетворит потребности нашей страны в боевой авиации, но и поспособствует развитию авиационной промышленности», – заявил директор TAI Темель Котил.

Напомним, турецкая военно-технологическая компания TAI при поддержке британской оборонной компании BAE Systems ведет разработку отечественного истребителя 5 поколения TF-X. Ранее посол Великобритании заявил, что работы над самолетом начались три года назад, а проектированием двигателя, вероятно, займется компания Rolls-Royce.

Генеральный директор TAI озвучил следующие планы относительно истребителя 5-го поколения: «Мы планируем вывести истребитель TF-X с работающим двигателем из ангара 18 марта 2023 года, в годовщину победы в битве при Чанаккале».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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