Компании Turkish Aerospace Industries (TAI) и TRMOTOR подписали новый договор о разработке отечественных авиационных силовых установок в рамках проекта Национального боевого истребителя, осуществляемого Управлением оборонной промышленности (SSB).

Президент оборонной промышленности Исмаил Демир подчеркнул, что разработка отечественных подсистем для истребителей занимает важное место в достижении полной независимости страны в технологиях. Генеральный директор TRMOTOR Осман Дур, в свою очередь, отметил, что авиационные двигатели и силовые системы являются важными и стратегическими для Турции технологиями.

«Проект национального боевого истребителя (MMU) не только удовлетворит потребности нашей страны в боевой авиации, но и поспособствует развитию авиационной промышленности», – заявил директор TAI Темель Котил.

Напомним, турецкая военно-технологическая компания TAI при поддержке британской оборонной компании BAE Systems ведет разработку отечественного истребителя 5 поколения TF-X. Ранее посол Великобритании заявил, что работы над самолетом начались три года назад, а проектированием двигателя, вероятно, займется компания Rolls-Royce.

Генеральный директор TAI озвучил следующие планы относительно истребителя 5-го поколения: «Мы планируем вывести истребитель TF-X с работающим двигателем из ангара 18 марта 2023 года, в годовщину победы в битве при Чанаккале».