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Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере
В турецком Космическом агентстве отметили, что в Азербайджане много опытных ученых, знания которых пригодятся Турции при реализации космической программы
Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере
Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере / Others
21 февраля 2021 г.

Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном. Об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в беседе с журналистами в Баку в прошлую субботу.

«Любая развитая страна должна входить в число лидеров в космической сфере», – сказал глава агентства.

По его словам, у Азербайджана также есть потенциал, которым Турция могла бы воспользоваться. «Здесь много хороших ученых, знания и опыт которых пригодятся Турции при реализации космической программы. В ближайшем будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими странами и в итоге занять достойное место в космонавтике», – отметил он.

Йылдырым подчеркнул, что при разработке космической программы Турция поставила перед собой амбициозные цели. «Наша страна, безусловно, обладает всеми возможностями для реализации космической программы. Мы верим в свои силы и готовы к международному сотрудничеству», – сообщил он.

По словам главы турецкого агентства, переговоры по космической программе проведены уже почти c 20 странами мира. «Диалог продолжается, в том числе с соответствующими структурами России, США, КНР, Японии и европейских стран. Международное сотрудничество отвечает интересам всех стран», – добавил Йылдырым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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