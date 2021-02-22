Турция стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику по итогам 2020 года, пишет Anadolu со ссылкой на заявление президента Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) Бурака Пехливана. Основная статья турецких инвестиций, общий объем которых составил $400 миллионов, - вложения в сферу возобновляемой энергетики.

По словам Пехливана, пандемия коронавируса, несомненно, оказала влияние и на экономику Украины, ВВП которой по итогам года сократился на 4,2%. Однако данный показатель является вполне приемлемым в условиях глобального кризиса, отметил он.

«Несмотря на негативные процессы 2020 года, политические и экономические связи Турции и Украины развивались по нарастающей. Позитивные тенденции были зафиксированы в самых различных областях отношений: от торговли до инвестиций, от туризма до строительного сектора и оборонпрома», – констатировал президент Ассоциации.

Он также привлек внимание к тому, что Украина стала единственной страной мира, чей турпоток в Турцию в 2020 году вырос. «По итогам года число украинских туристов, отдохнувших в Турции, превысило миллион человек. Причем граждане Украины отдавали предпочтение не только Анталье, но и другим туристическим районам Турции, таким как Мармарис, Бодрум и Чешме», – сказал он.

По словам Пехливана, Украина является вторым по объемам заказов рынком для турецких компаний-подрядчиков. В этой связи он выразил надежду на то, что уже в нынешнем году страны подпишут соглашения о свободной торговле.

Глава TUİD отметил, что особую роль в укреплении сотрудничества играют правительства двух стран, и непосредственно президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский.

Ранее, в декабре 2020 года, Анкара и Киев подписалимеморандум о совместном строительстве кораблей класса корвет для ВМС Украины на заводе «Океан» в городе Николаев.