Смертность в России растет

Издание «Медуза» сообщило, что в 2020 году в России от коронавируса умерли больше 350 тысяч человек вместо 57 тысяч, о которых говорится в официальной статистике. К таким выводам издание пришло на основе данных Росстата и заявлений властей. Также, по данным журналистов, страна заняла второе место после США по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения.

К началу февраля, считают журналисты, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения. К таким показателям страна пришла из-за действий властей, в том числе по снятию ограничений во время голосования по поправкам в Конституцию страны.

Журналисты на основе данных Росстата и комментариев демографов также пришли к выводу, что Россию может ждать и третья волна коронавируса. Ее жертвами могут стать еще около 100 тысяч человек. Коронавирус унес жизни и многих известных в стране людей.

Василий Лановой

28 января 2021 от коронавируса умер советский актер Василий Лановой. Ему было 87 лет. Актер заболел COVID-19 в начале января, вирус поразил его легкие на 50%. Через несколько дней директор концертной программы артиста сообщила, что он идет на поправку. Также сообщалось, что у Ланового появились антитела, а поражение легких прошло. Но уже 28-го января актера госпитализировали и поместили в реанимацию. В тот же день пришла новость – Василий Лановой скончался. О смерти актера сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой», – написал мэр Москвы Собянин на своей странице в Instagram.

Коллеги по цеху и поклонники называли Ланового самым красивым актером советского кино. И даже играл он в основном романтических героев: Ивана Варавву в «Офицерах», капитана Грея в «Алых парусах» и т.д. А в известной картине «Семнадцать мгновений весны» артист сыграл генерала Вольфа. Кинокритики того времени говорили, что Лановой слишком хорош и что «нельзя делать врагов настолько обаятельными». Называли актера также «воплощением советской чувственности и мужественности».

Всего Василий Лановой участвовал в 78 фильмах. Помимо этого, он играл в театре Вахтангова с 1957 года. Там он сыграл 54 роли.

Борис Грачевский

В середине января этого года на 72-м году жизни скончался создатель и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Коронавирусом режиссер заболел в конце декабря 2020, в том же месяце был госпитализирован с осложнениями. В разговоре с РБК сам Грачевский сообщал, что плохо себя чувствует и что ему ставят капельницы. А агентству ТАСС говорил, что находится под кислородной маской и «лечится как следует».

Медики оценивали состояние Грачевского как тяжелое. Его дважды погружали в состояние медикаментозного сна. Уже 14-го января создателя «Ералаша» не стало.

В 1974 году Грачевский создал детский юмористический журнал «Ералаш». Этот проект пережил СССР и до недавних пор выходил в эфире российского телевидения.

«Он давно уже мог бы взять себе псевдоним «Ералаш». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», – сказал в интервью РИА Новости актер Леонид Ярмольник.

За создание «Ералаша» Грачевский был удостоен премии Правительства России в области культуры. Режиссера также награждали Орденом Почета, Орденом Дружбы. В начале 2000-го ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.

Михаил Борисов

19 сентября 2020 года жертвой коронавируса стал бессменный ведущий телелотереи «Русское лото» Михаил Борисов. Российские СМИ писали, что инфекцию 71 летний Борисов мог подхватить во время рабочей поездки. Сам телеведущий не сразу понял, что болен.COVID-19 у него выявили после того, как ему стало плохо на съемочной площадке.

Борисова госпитализировали. Медики обнаружили у него воспаление легких и подключили к аппарату ИВЛ. По данным канала РЕН ТВ, при транспортировке в другую клинику у телеведущего наступила клиническая смерть, а реанимационные действия врачей не дали результатов. Течение коронавирусной инфекции у Борисова было осложнено диабетом и гипертензией.

Церемонию прощания с известным телеведущим посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, театра и кино. Отдавая дань старинной актерской традиции, гроб с телом Борисова проводили почти десятиминутными аплодисментами.

Михаил Борисов начинал карьеру, играя в КВН в команде Московского государственного горного университета. В 83-м закончил театральный институт им. Бориса Щукина. А в 1994 начал вести лотерею «Русское лото».

Владимир Коренев

В январе этого года в возрасте 80 лет от коронавируса умер советский актер Владимир Коренев. Он стал известным после роли Ихтиандра в приключенческой драме «Человек-амфибия». Дочь актера сообщила изданию «Интерфакс», что перед смертью актер лежал в «красной зоне» с коронавирусом.

Коренев – уроженец Севастополя, выпускник ГИТИСа. В 1961 году его пригласили сыграть в фильме «Человек-амфибия». Роль романтического героя с трагической судьбой прославила Коренева на всю страну. Помимо этой картины, актер сыграл и в фильмах «Много шума из ничего», «Освобождение», «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды» и других. Вот что о себе говорил сам актер в программе «Наедине со всеми» в 2015 году.

«Я снялся в десятках фильмов, не считал никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться», – говорил Владимир Коренев. В 1988 актеру присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 98 – народного артиста.

Борис Плотников

В декабре 2020 от коронавируса умер актер Борис Плотников, звезда фильма «Собачье сердце». Плотников заразился коронавирусом в конце осени. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. Там состояние артиста начало ухудшаться, и врачи решили подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти Плотникова не удалось.

Борис Плотников родился в 1949 году в городе Невьянск. Учился на актера и филолога. В конце 70-х перебрался в Москву, где работал в театре Сатиры, театре Советской Армии, а с 2002 года в труппе МХТ имени Чехова.

За годы карьеры Плотников сыграл в десятках фильмов. В кино он дебютировал в 1976 году, когда сыграл в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Он также играл в картинах «Невероятное пари», «Емельян Пугачев», «Записки сумасшедшего» и других.

Одна из самых известных работ Бориса Плотникова – фильм «Собачье сердце», в котором он сыграл доктора Борменталя. Премьерный показ состоялся в 1988 году, а через 10 лет Плотников получил звание народного артиста России.