В парламент Азербайджана поступают обращения от русских семей, которые хотят вернуться на освобожденные земли Карабаха, сообщает АзерТАдж со ссылкой на заявление депутата Милли Меджлиса и председателя Русской общины республики Михаила Забелина.

Депутат в ходе телемоста Москва-Баку на тему «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах» рассказал, что к нему обратились уже четыре русские семьи, которые желают вернуться в свои дома на освобожденных от армянской оккупации территориях в Карабахе.

Две молоканские семьи, ныне проживающие в Краснодарском крае, и две семьи из села Русские Борисы (Геранбойский район Азербайджана) изъявили желание вернуться в Тертерский район, где они проживали ранее, но были впоследствии изгнаны армянскими вооруженными формированиями. Забелин с сожалением отметил, что их село было полностью разрушено во время оккупации.

Председатель Русской общины подчеркнул, что азербайджанцы 30 лет ждали момента, когда будут возвращены исторические территории, и что за их освобождение в составе азербайджанской армии воевали сотни русских ребят. Среди них есть и погибшие, память которых народ Азербайджана будет чтить всегда, отметил он.

Парламентарий также выразил обеспокоенность тем, что даже после окончания войны в регионе до сих пор погибают люди – от мин, оставленных армянскими ВС. Со дня окончания Второй Карабахской войны до настоящего времени умерли 5 азербайджанских военных и 9 гражданских лиц.

«Наш президент неоднократно подчеркивал, что мы хотели бы мирным путем решить этот затянувшийся конфликт. Сейчас в зоне Нагорного Карабаха очень сложная обстановка, поскольку люди хотят вернуться, но обстановка осложняется тем, что идет процесс разминирования территорий. В процессе разминирования гибнут люди. К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам достоверные карты минирования поселков, городов. Это показывает, что они минировали эти территории хаотично», – сказал он.

Помимо прочего, Забелин указал на то, что армяне после Второй Карабахской войны, покидая оккупированные земли, сжигали и разрушали дома, многие из которых принадлежали когда-то азербайджанцам. «Армяне разрушали эти дома, вырубали леса и древесину от этой вырубки увозили в Армению… Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что мы готовы принять всех армянских беженцев, которые в последнее время покинули территорию Нагорного Карабаха, и что они будут мирно сосуществовать на этих территориях вместе с азербайджанским населением. Но, к сожалению, армянская сторона заявляет, что они не готовы к этому», – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Умное село» в разрушенной деревне Агалы освобожденного Зангеланского района Азербайджана планируется построить около 200 домов, в которых энергоснабжение будет обеспечиваться за счет альтернативных источников. Это проект в дальнейшем планируется распространить на весь регион.