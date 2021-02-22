По итогам 2020 года экспорт российских товаров снизился на 20,7% по сравнению с предыдущим годом, следует из исследования консалтинговой компании «Финэкспертиза». Это рекордное снижение за последний пять лет – более сильный спад был только в 2015 году, когда после обвала нефтяных цен и введения антироссийских санкций экспорт сократился на 31%.

В то же время в 2020 году импорт упал незначительно – на 5%. В целом внешнеторговый баланс снизился на 15%.

В прошлом году Россия поставила за рубеж продукцию на $338,2 млрд, что на $88,1 млрд меньше, чем в 2019. Особенно сильно сократился экспорт топлива и энергетики – на 36% ($95 млрд) меньше, чем годом ранее, составив $167 млрд долларов. Среди причин – резкое снижение цен на нефть и распространение коронавируса нового типа, для предотвращения которого правительства многих стран ввели запрет на международные перелеты и режим самоизоляции.

Поставки сырой нефти сократились на 40,4% (до $72,4 млрд) в денежном выражении и на 10,8% в натуральном. На величины того же порядка сократился экспорт природного газа – на 39,4% (до $25,2 млрд) по стоимости и на 9,4% по физическому объему, что произошло, как и в случае с нефтью, из-за падения цен, а также в связи со снижением поставок трубопроводного газа по западному направлению из-за аномально теплой зимы в Европе и затоваривания газохранилищ.

При этом, констатируют аналитики, «на фоне всеобщего внешнеторгового неблагополучия резко вырос экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также драгметаллов и драгоценных камней».

Продажи драгоценных металлов, камней и изделий зарубеж показали впечатляющий рост, увеличившись в два раза (на 99%) до $30,4 млрд. В натуральном выражении за 2020 год из России было вывезено 6,7 тысяч тонн драгоценного груза, что на тысячу тонн больше, чем в 2019.

Поставки золота за год выросли в денежном выражении более чем в три раза – на 222% ($18,5 млрд), а по тоннажу увеличились в 2,6 раза – до 320 тонн. Поставки платины выросли на 53% в деньгах ($7,8 млрд) и на 3% по тоннажу.

Секретный экспорт, который в статистике обозначается кодом SSSS, напротив, снизился. Как писал РБК, в эту категорию включаются продажи вооружений, военной техники, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов. Эта статья экспорта сократилась на 15,6% – до $11,48 млрд долларов.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин говорил, что поставки вооружений некоторым заказчикам пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии.