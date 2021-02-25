Заброшенные районы Воркуты с высоты птичьего полета

Воркута – самый восточный город Европы и один из центров сталинского ГУЛАГа – напоминает Припять, которую люди покинули после аварии на Чернобыльской АЭС. Из 9 районов фактически населены только 2. В начале этого года существование прекратил Советский – его планово отключили от коммуникаций после того, как в декабре последние жители оставили свои дома. Следующим может исчезнуть Комсомольский, сейчас там проживает около 500 человек. #поселки_призраки #брошенныепоселки #Воркута