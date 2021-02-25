ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Заброшенные районы Воркуты с высоты птичьего полета
Воркута – самый восточный город Европы и один из центров сталинского ГУЛАГа – напоминает Припять, которую люди покинули после аварии на Чернобыльской АЭС. Из 9 районов фактически населены только 2. В начале этого года существование прекратил Советский – его планово отключили от коммуникаций после того, как в декабре последние жители оставили свои дома. Следующим может исчезнуть Комсомольский, сейчас там проживает около 500 человек. #поселки_призраки #брошенныепоселки #Воркута
Заброшенные районы Воркуты с высоты птичьего полета / Others
25 февраля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us