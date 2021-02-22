Жительница Татарстана официально переименовала себя в Президента России, сообщает Telegram-канал Mash. Летом 2020 года она сменила имя Ирина на Россия, а фамилию Калимуллина – на Президент. Теперь она – Президент Россия Викторовна.

Как пишет Mash, соседи жалуются, что Россия постоянно курит в подъезде. Кроме того, ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей за курение в поезде Нижневартовск – Москва.

39-летняя уроженка Уфы занимается разработкой сайтов на фрилансе, и своим новым именем Россия она подписывает коммерческие предложения для заказчиков. В беседе с изданием UFA1.RU женщина рассказала, что ее новое имя «лучше всего подчеркивает статус».

«Имя дает небольшие привилегии. Вот на 14 февраля мне разрешили проехать на городском автобусе до дома бесплатно. Наличных не было, карта не читалась. А вот от штрафов имя не защищает», – отметила Россия.

По ее словам, дочь не спешит взять новую фамилию матери. «Мы ее крестили как Аполлинария. С нее хватит», – сказала женщина.

Ранее издание E-Kazan.Ru опубликовало список самых необычных имен, которые давали младенцам в республике в 2019 году. Как оказалось, среди некоторых родителей в Татарстане есть поклонники исторических личностей и персонажей художественных произведений. Например, одного ребенка назвали Соломоном, а двое получили имена персидских царей – Кир и Дарий. Другие почитатели древних имен назвали новорожденных Ратибором и Элисаром.

В рейтинг экзотических мужских имен вошли также такие «двойные» имена, как Амирарслан и Ильназар. Еще одного ребенка назвали Гамлетом в честь главного героя одноименной пьесы Шекспира.

Издание также приводит список женских имен, которые получили новорожденные девочки в Татарстане. Среди них, например, Ария, Сююмбикя, Рабия, Диляна, Северина, Орнелла и Эллада. При этом самыми оригинальными, по мнению издания, стали почитатели имен-комбо, как, к примеру, те родители, которые назвали новорожденную Вселенна-Весна.