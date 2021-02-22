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В США на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777
У пассажирского Boeing 777 после вылета из Денвера правый двигатель потерял всю обшивку и загорелся. Обломки упали на жилые районы города Брумфилд (Колорадо). Лайнер, на борту которого находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера. Ни в самолете, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал #Боинг #США #двигатель
В США на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777 / Others
22 февраля 2021 г.
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