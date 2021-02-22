Около 600 представителей университетского и научного сообщества Франции выступили с требованием об отставке министра высшего образования, исследований и инновации Фредерик Видаль. Причиной послужило заявление министра, сделанное 14 февраля на канале CNews, о том, что «исламо-левачество является гангреной общества в целом» и что необходимо принять меры против этой проблемы в университетах.

Видаль заявила о проведении расследования об исламо-левачестве в научных учреждениях страны Национальным альянсом гуманитарных и общественных наук (Athéna) под эгидой Национального центра научных исследований (CNRS). Это было сделано для того, чтобы «защитить представителей академического сообщества от идеологической нетерпимости и нападок коллег, исповедующих исламо-леваческие идеи».

«В университетах действительно наблюдается присутствие людей, – их меньшинство, – которые могут использовать свой титул и ауру с целью распространения радикальных или милитаристских идей исламо-левачества, и смотрящих на все сквозь призму своего желания разделять, ломать, объявлять врагом», – сказала Видаль.

Представители научной элиты, подписавшие требование об отставке министра, назвали ее речь непонятной, а ее выступление – угрозой интеллектуальной репрессии, сравнимой с действиями «Венгрии Орбана, Бразилии Болсонару или Польши Дуды» против исследований о постколониализме, расовой дискриминации и гендере.

В заявлении 600 представителей ученого сообщества также отмечается, что «можно только сожалеть об ограниченности Фредерик Видаль, прямолинейно повторяющей репертуар крайне правых о воображаемом «исламо-левачестве»».

Комментируя их заявление, министр образования Жан-Мишель Бланкер подчеркнул, что существуют связи между «исламистскими экстремистами» и крайне левыми политическими кругами: «Когда Жан-Люк Меланшон участвует в демонстрации CCIF (Коллектив против исламофобии во Франции), на которой были радикальные исламисты, [он] без сомнения впадает в исламо-левачество».

По словам Бланкера, этот термин не имеет четкого научного содержания. Министр выразил желание, чтобы политологи проанализировали это явление, являющееся «политической реальностью», или нашли другое определение.

Национальная ассамблея Франции 16 февраля большинством голосов приняла в первом чтении закон «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению мусульманской общины страны, носит исламофобский характер.

За документ проголосовали 347 депутатов, против высказался 151 парламентарий. Теперь законопроект должен быть одобрен Сенатом – верхней палатой парламента республики.

Законопроект включает более 50 статей, затрагивающих такие сферы, как права самоуправления и развитие образования, а также свобода собраний. Он также дает возможность закрывать религиозные объединения, которые подозреваются в разжигании насилия и дискриминации по половому признаку. Угрозы и оскорбления в адрес государственных должностных лиц на религиозной почве будут наказываться пятью годами тюремного заключения и штрафом в 75 тысяч евро.

Кроме того, религиозные организации должны будут отчитываться обо всех пожертвованиях свыше 10 тысяч евро, полученных из-за рубежа.