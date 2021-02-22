ПОЛИТИКА
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Преданный Пашиняну блогер занял пост замруководителя аппарата премьера
Никол Пашинян уже назначил своим помощником стоматолога, а регулировать вопросы градостроительства и землепользования доверил бывшему врачу-гинекологу. На пост посла Еревана в США глава кабмина готовится утвердить свою учительницу английского языка
Преданный Пашиняну блогер занял пост замруководителя аппарата премьера
Преданный Пашиняну блогер занял пост замруководителя аппарата премьера / Others
22 февраля 2021 г.

Известный в Армении блогер Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя аппарата Никола Пашиняна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое решение принял сам глава правительства.

Чахоян известен тем, что активно поддерживает Пашиняна в своих публикациях, а также различного рода разоблачениями его противников. Представители оппозиции утверждают, что Чахоян руководит «фабрикой фейков» под эгидой действующих властей.

Ранее на высокопоставленную должность была назначена бывший врач-гинеколог Нуард Варданян – она стала председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Совета старейшин мэрии Еревана. Кандидатуру Варданян выдвинула правящая фракция «Мой шаг», ее одобрили все 46 голосовавших.

31 января премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил своим помощником профессионального стоматолога Гагика Исаханяна, который также работал специалистом третьего разряда отдела медицинского обслуживания тюрьмы «Севан».

25 января сообщалось, что руководитель правящей парламентской фракции и бывший министр культуры Армении «Мой шаг» Лилит Макунц, которая также преподавала английский язык Пашиняну, в скором времени будет назначена послом республики в США. На готовящееся назначение обратил внимание бывший посол Армении в Ватикане и зять третьего президента республики Микаел Минасян. Он указал на «внешнеполитические провалы Макунц на разных уровнях, в том числе межпарламентском», и назвал ее «некомпетентным политиком» и «бездарным дипломатом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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