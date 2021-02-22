На прошлой неделе депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой принять меры в отношении одного из ведущих российских экспертов по Ближнему Востоку – Кирилла Семенова. Милонов обвинил востоковеда в «оправдании деятельности исламистских экстремистских группировок» и «открытом продвижении идеологии и интересов Турции» в ущерб российским в ряде вопросов, включая проблематику в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье.

В защиту Семенова единогласно выступили многочисленные представители экспертного и журналистского сообщества России, а также адвокаты и религиозные деятели.

Политолог, сотрудник Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров назвал беспочвенными обвинения Милонова в адрес востоковеда. Эксперт отметил, что хотя он и не во всем соглашается с Семеновым, он признает, что тот, будучи специалистом в военно-политических процессах на Ближнем Востоке, «пишет с опорой на факты, на источники и историографию».

«[Семенов] пишет на острые темы о непростом регионе, и не боится говорить о проблемах, которые есть во внешней политике России. В его публикациях – минимум оценочных суждений. И тем более нет никакого оправдания терроризма, которое ему сейчас приписывается», – написал Бочаров на своей странице в Facebook.

Кандидат политических наук, старший преподаватель РУДН Камран Гасановотметил, что «его [Семенова] статьи публикуют авторитетные издания и мозговые центры». «А что касается заявы депутата Виталия Милонова, то эта практика уже выходит за все границы. Напишешь статью, которая не нравится «ватнику», либералу или коммунисту – все, передадут в СК. Даже если из таких горе-заяв ничего в итоге не выходит, все равно неприятно», – заметил политолог в авторском Telegram-канале.

По словам Гасанова, «в ГД более серьезные проблемы накопились, чем глубинные взгляды Семенова по региону, до которых ряду депутатов нужно проделать большой путь, чтобы понять».

Известный адвокат Руслан Нагиев, который часто выступает в защиту прав мусульман в России, придерживается такого же мнения: «Я достаточно давно знаком с деятельностью Семенова, люблю читать его публикации и как адвокат скажу, что никакого экстремизма там нет». Нагиев подчеркнул, что «заявление Милонова – пустышка», и выразил уверенность, что СКР ответит заявителю отказом. «Это усилит позиции Семенова и покажет слабость Милонова», – добавил он.

На абсурдность «доносов» Милонова также указал руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Василий Кузнецов. По мнению арабиста, «было бы хорошо, если бы депутат это время потратил на ознакомление со словарем или нанял бы себе учителя и выучил бы определения таких слов, как «аналитика», «экспертиза», «пропаганда» и «донос». «Последнее слово, в отличие от других, не имеет иностранных корней и оттого особенно мило великому патриоту депутату Милонову. Впрочем, слово «патриотизм» тоже иностранного происхождения и депутату понятно плохо», – отметил Кузнецов.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Мухетдинов, в свою очередь, считает, что «привлечь Следственный комитет к разборкам, прав или не прав эксперт Семенов, оценивая международные процессы и состояние дел в других странах, – это оригинальный ход, но не логичный». Выступая в защиту эксперта, Мухетдинов напомнил, что, согласно Конституции, в России нет обязательной для всех идеологии.

По словам религиозного деятеля, обвинения в данном случае были бы уместны, если бы Семенов был штатным сотрудником каких-либо институтов власти. Однако эксперт не связан с властью, поэтому ключевым критерием оценки его работы должны быть объективность и научность, написал Мухетдинов в соцсетях.

«Если Семенов ошибается, то задача экспертного сообщества – аргументированно оспаривать его тезисы. Когда оппоненты решают привлечь Следственный комитет, значит с аргументацией по существу все плохо», – резюмировал он.

Депутат Милонов известен своими громкими провокационными заявлениями и часто фигурирует в политических скандалах. К примеру, недавно в эфире армянского телеканала он назвал Нагорный Карабах «древней армянской землей», а азербайджанский народ – «дикарями». Баку уже включил Милонова в «черный список» из-за посещения карабахского региона, где российский парламентарий побывал не только в городах Ханкенди и Шуша, но и съездил на один из участков передовой. Сам он заявлял, что посетил регион в гуманитарных целях.

Помимо того, что Милонов является открытым исламофобом (находясь с визитом в Турции, он приставлял на фотографии крест к мечети Айя-София), в его высказываниях также усматривались признаки антисемитизма. Несколько лет назад претензиик депутату предъявляла Федерация еврейских общин России (ФЕОР).