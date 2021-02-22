В Украине с марта 2021 года начнет работать Центр противодействия дезинформации, цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко «Укринформ».

«Первая наша инициатива связана с созданием Центра противодействия дезинформации, который в первую очередь будет в сотрудничестве с другими нашими украинскими организациями противостоять российской пропаганде. Сейчас идет подбор команды и утверждается концепция. Мы надеемся, что этот центр начнет работу уже в марте», – заявил глава украинского Минкульта.

По его словам, в данное время уже ведется работа в сфере стратегических коммуникаций с коллегами из Латвии и Финляндии.

Глава ведомства указал на то, что совместно с Министерством образования и Минцифры уже идет работа над проектом по медиаграмотности. «Двигаясь по этим двум направлениям в сотрудничестве с СНБО, с офисом вице-премьера по вопросам европейской интеграции, МИД, Минцифры надеемся в ближайшее время ответить на те вызовы, которые нам дает российская пропаганда», – отметил он.

Ткаченко также добавил, что Минкультуры и информполитики планирует вместе с организациями по проверке фактов (факт-чекинг) работать над созданием общей платформы для того, чтобы можно было не только выявлять фейки и манипуляции, но и противодействовать им с помощью позитивных украинских нарративов.

«В планах – создание онлайн-музея российской пропаганды, чтобы показывать, каким образом работает российская информационная машина. Как вы знаете, у президента Зеленского есть и другие планы относительно создания информационного хаба», – подчеркнул министр.