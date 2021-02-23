От коронавируса нового типа в США скончались более 500 тысяч человек. Американский президент Джозеф Байден объявил в стране пятидневный траур и потребовал приспустить все флаги, в том числе над Белым домом, чтобы почтить память умерших соотечественников.

22 февраля Байден принял участие в церемонии зажжения свечей в память о жертвах пандемии, на которой также была объявлена минута молчания. Память погибших от COVID-19 почтили первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

«Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами», – обратился президент к американцам.

Глава Белого дома добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.

США занимают первое место в мире как по числу смертей, так и по количеству заразившихся. Всего в стране, по данным официальных органов, зарегистрировано более 28 миллионов заразившихся.

В конце декабря 2020 года в США началась масштабная вакцинация от COVID-19. К концу февраля 2021 года прививку получили 38 миллионов американцев (11,6% населения). Всю страну планируют привить к концу лета.

Накануне газета New York Times в честь умерших от COVID-19 в США напечатала на первой полосе 500 тысяч точек. Каждая точка символизирует человека, умершего от коронавируса.