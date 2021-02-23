Украина намерена привлечь турецкие компании к реализации проектов во всех сферах, не ограничиваясь только дорожным строительством, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Anadolu.

По словам Криклия, отношения Анкары и Киева развиваются по многим направлениям, и они носят конструктивный и продуктивный характер для обеих стран. Министр напомнил, что большое количество турецких фирм, занимающихся инфраструктурными проектами и дорожным строительством, ведут деятельность в Украине.

«Мы хотим привлечь больше турецких компаний. Хотим видеть турецкие фирмы не только в государственных проектах, но и, к примеру, в проектах государственно-частного партнерства, которые будут запущены в текущем году», – подчеркнул Криклий, добавив, что в ходе реализации проекта «Большое строительство» в 2020 году проложено более 4000 км дороги.

Прокладка новых дорог важна не только с точки зрения коммуникации между городами, но и с точки зрения развития региональной экономики, отметил чиновник. Деятельность турецких компаний в сфере инфраструктуры вносит значимый вклад в развитие экономики двух стран. На важность инфраструктурных проектов обратил внимание и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Криклий.

Турецкие компании сейчас намерены, в числе прочего, участвовать в строительстве портов и ​​аэропортов в Украине, рассказал министр. «В ближайшее время мы планируем реализацию двух интересных проектов. Первый – проект соглашения о лицензировании для строительства железнодорожной станции, второй – проект дороги, который будет реализован государственным и частным секторами совместно со Всемирным банком», – сообщил Криклий.

Он также призвал украинские компании активно участвовать в инфраструктурных проектах в Турции. Министр подчеркнул, что в связи с разрывом отношений с Россией в 2014 году Киев находится в поиске иных торговых маршрутов и партнеров.

Напомним, что по итогам 2020 года Турция сталакрупнейшим инвестором в украинскую экономику. Основные статьи турецких инвестиций, общий объем которых составил $400 миллионов, – вложения в сферу возобновляемой энергетики.