Национальное собрание Франции 16 февраля одобрило законопроект, направленный на усиление государственного надзора за мечетями и религиозными школами и на пресечение многих других практик, которые, по словам президента Эммануэля Макрона, являются «исламистским сепаратизмом».

Макрон и его сторонники в парламенте сформулировали законопроект как ответ на распространение идеологии, подрывающей ценности Французской Республики – свободу, равенство и братство, а также laïcité, строгое разделение религии и государства. Законопроект рекламируется как необходимая мера для полноценной интеграции той части населения, которая считается обособленной и плохо приспособленной к жизни и ценностям Франции.

Но практически одновременно с принятием законопроекта французское правительство подало еще один серьезный сигнал о том, что оно намерено бороться отнюдь не только с подпольными джамаатами и мигрантскими медресе, но и с академической свободой в университетах.

На том же заседании парламента 16 февраля министр высшего образования Фредерик Видаль заявила, что государственный Национальный центр научных исследований проведет расследование «всего комплекса исследований, проводимых в нашей стране», чтобы выяснить, «где есть академические исследования, а где активизм». При этом особое внимание будет уделено постколониальным исследованиям.

В более раннем телеинтервью мадам Видаль сказала, что расследование будет сосредоточено на «исламо-гошизме». Это противоречивый термин, который используют в основном ультраправые, чтобы обвинить левых интеллектуалов в оправдании исламизма и даже терроризма.

«Исламо-гошизм развращает все общество, и университеты небезупречны», – сказала Видаль, добавив, что некоторые ученые продвигают «радикальные» и «активистские» идеи. Ссылаясь также на ученых, занимающихся вопросами расы и гендера, Видаль обвинила их в том, что они «всегда смотрят на все сквозь призму своего желания разделять, раскалывать, определять врага».

Таким образом, с легкой руки Видаль «исламо-гошизм» (или как его иногда переводят «исламо-левачество») стало на сегодня одним из самых обсуждаемых понятий во Франции.

Что такое «исламо-гошизм»?

«Гошизм» (gauchisme) во Франции – это устоявшееся с 1960-х годов название для всякого рода левых радикалов – анархистов, троцкистов, маоистов и других. Термин «исламо-гошизм» по сути связывает вместе мусульман и левых радикалов, но, как обычно бывает с такими терминами, его значение размыто до такой степени, что исламо-гошистами легко можно заклеймить самых разных людей.

Впервые выражение «исламо-гошизм» появилось в 2002 году в книге социолога Пьера-Андре Тагиеффа под названием La Nouvelle Judéophobie («Новая юдофобия»).

Тагиефф ввел термин для обозначения связи между некоторыми французскими группами ультралевого толка и членами мусульманского сообщества страны.

Он конкретно имел в виду пропалестинские протесты, которые проходили в Париже в начале 2000-х годов, когда «новые левые (троцкисты, анархисты и профессиональные активисты-антиглобалисты) общались с исламистами («Хезболла» или ХАМАС), откровенными сторонниками уничтожения Израиля», как он написал в своей книге.

По словам Тагиеффа, мусульмане и левые создали прагматичный союз, чтобы ослабить общих врагов.

Совсем недавно Тагиефф заметил во французской газете Libération, что этот термин с тех пор «подавался под всеми соусами», что означает, что он используется совершенно свободно всеми, кто пытается дискредитировать левые группы, а его значение становится все более и более расплывчатым.

По его словам, он не несет никакой ответственности за то, как выражение используется сегодня.

Что бы ни имел в виду Тагиефф в далеком 2002 году, «исламо-гошизм» прочно вошел в словарь ультраправых, особенно Марин Ле Пен и нескольких других членов ее партии «Национальное Объединение». Впрочем, понятие подхватили не только крайне правые, но и некоторые видные интеллектуалы, в том числе Жиль Кепель, известный специалист по арабскому миру, и Элизабет Бадинтер, философ и феминистка, отстаивающая права мигранток. Мануэль Вальс, бывший премьер-министр и политик Социалистической партии, также использовал его.

В этом ряду также присутствуют Эрик Земмур, весьма неоднозначный писатель с крайне правыми, антииммигрантскими взглядами, а также крайне левая журналистка Каролин Фурест, феминистка и откровенный критик Ислама. По словам Фурест, термин «обозначает тех, кто во имя политики идентичности и американизированного видения идентичности борется с универсалистским феминизмом и секуляризмом».

В целом, по словам политолога Самуэля Хаята, понятие «исламо-гошизм» – это «пугало, созданное, чтобы объединить тех, кто хочет заклеймить мусульман, противостоять левым и лишить легитимности социальные науки». Используют его как правые, так и левые.

В последнее время это выражение также часто можно услышать от министров нынешнего французского правительства, принадлежащих к правящей партии «Вперед, Республика!» (La République En Marche). Хотя сам Макрон никогда не был замечен в использовании термина, его все же слышали из уст министра внутренних дел Жерара Дерманина, сообщившего что исламо-гошизм якобы разрушает Республику, и министра образования Жана-Мишеля Бланке, который в ноябре, после убийства учителя географии Самюэля Пати, заявил, что «исламо-гошизм сеет хаос в университетах».

Стоит отметить, что идея о союзе мусульман и левых радикалов, безусловно, не является выдумкой Тагиеффа и определенной группы французских исламофобов. Эти идеи витали уже давно, еще когда часть радикальных левых солидаризировалась с антиимпериалистической и антирасистской борьбой мусульман в колониях. В каких-то случаях сотрудничество мусульман и левых выражалось в чисто прагматических союзах, но иногда случается и синтез идей.

Примечательно, что среди самых яростных критиков «нечестивого альянса» левых и мусульман в США и Европе хватает людей, которые с восторгом готовы поддержать левых радикалов из террористической РПК, особенно ее сирийского бренда PYD-YPG (ОНС).

К слову, это относится и к министру Фредерик Видаль, которая еще относительно недавно активно требовала от Турции освободить франко-турецкого профессора, обвиняемого в поддержке РПК, дабы тот мог вернуться преподавать в Лионе. Видаль, занимавшуюся в последние годы продвижением «прав ЛГБТ» во французских университетах, в конструкции «исламо-левачества» определенно заботит больше ислам, чем собственно левачество.

Как бы то ни было, отказ людей из французского правительства использовать термин «исламофобия», потому что он якобы слишком размытый и обобщающий, и при этом легкое использование не менее размытого термина «исламо-гошизм» много говорят о взглядах официального Парижа. Уже того, что этот термин достиг правительственного уровня во Франции в столь сложное время, было бы достаточно для беспокойства, но масла в огонь подлило посягательство на академические свободы в университетах.

«Хаос в университетах»

Обвинения в «исламо-гошистком хаосе» академический мир Франции отверг в необычно резкой форме. Конференция президентов университетов 16 февраля отвергла «исламо-гошизм» как «псевдопонятие», популяризируемое крайне правыми, и назвало дискурс правительства «несусветной чепухой».

Национальный центр научных исследований, государственная организация, которой министр Видаль поручила осуществлять надзор за расследованием, на следующий день сообщил, что подчинится, но при этом заявил, что «решительно осуждает» нападения на академическую свободу. Организация заявила, что «особенно осуждает попытки делегитимизировать различные области исследований, такие как постколониальные исследования, междисциплинарные исследования и исследования расы». Термин же «исламо-гошизм», по мнению центра, «не соответствует какой-либо научной реальности».

Президент Университета Сорбонны Жан Шамбаз также раскритиковал слова Видаль в интервью телеканалу France Info, заявив: «Что пожирает общество? Это дискриминация, это гетто, это социальное неравенство».

Оппозиция ученых усилилась в четверг, когда ассоциация Athéna, которая фактически будет проводить расследование, выступила с резко сформулированным заявлением о том, что в ее обязанности не входит проведение таких расследований.

Как отмечают авторы недавней статьи в The New York Times, «эзотерическая борьба за теории социальных наук, которая в последние дни заняла первые полосы, по крайней мере, трех крупных французских газет, указывает на более крупную культурную войну во Франции, которая в прошлом году была отмечена массовыми протестами против расизма и полицейского насилия, конкурирующими взглядами на феминизм и взрывными дебатами по поводу ислама».

Хотя культурная война («война двух или более Франций») разыгрывается в СМИ и в политике, ее корни уходят в университеты Франции. В последние годы новое, более разнообразное поколение ученых – социологов, историков, антропологов и других – занималось исследованиями колониализма, постколониализма и расизма как инструментов для понимания нации, которая часто не хотела размышлять о своей истории или о связях с такими вещами, как колониализм.

Эти ученые сталкиваются с более старшим поколением интеллектуалов, которые рассматривают эти теории социальных наук как импорт из Америки, хотя на самом деле многие мыслители, стоящие за исследованиями расы, гендера и постколониализма, являются французами или представителями других франкофонных национальностей – Франц Фанон, Эдвард Саид, Эме Сезар и другие. Парадоксально, но все эти направления академии являются плодами как раз таки французской интеллектуальной традиции, в одном ряду с Вольтером, Дидро и прочими философами Просвещения.

Президент Макрон, который в прошлом не проявлял особого интереса к этим вопросам, в последние месяцы принялся обхаживать многих консерваторов, решительно выступив против того, что он назвал «некоторыми теориями социальных наук, полностью заимствованными из Соединенных Штатов».

В своей крупной речи об исламизме прошлой осенью Макрон говорил о детях или внуках арабских и африканских иммигрантов, которые «рассматривают свою идентичность через постколониальный или антиколониальный дискурс» и попадают в ловушку, поставленную людьми, использующими этот дискурс как форму «самоненависти», питаемой против Франции».

В последние месяцы Макрон заметно сдвинулся вправо в рамках стратегии по привлечению голосов от своего вероятного главного соперника на президентских выборах в следующем году, Марин Ле Пен. Опросы показывают, что преимущество Макрона над Ле Пен, которая была его главным соперником на последних выборах, уменьшилось.

Марван Мухаммад, французский социолог и эксперт по исламофобии, говорит, что политики стали часто использовать понятия из правого словаря, такие как «исламо-гошизм».

«Я думаю, что правительство будет предлагать нам такие темы регулярно до президентских выборов в следующем году», – говорит Мухаммад, добавив, что жаркие культурные дебаты отвлекли внимание от некомпетентного управления ситуацией в условиях пандемии, от экономического кризиса, и даже от спровоцированного эпидемией кризиса в университетах.

Атака на академическое сообщество Франции, еще и на фоне большого кризиса, может все же оказаться сейчас не по зубам Макрону и его правительству. Видимо, именно поэтому правительство поспешило намекнуть, что ни президент, ни премьер-министр не в курсе инициатив Видаль.

Сам Макрон подтвердил свою «абсолютную приверженность независимости учителей-исследователей», – по словам официального спикера правительства Габриэля Атталя. «Приоритетным для правительства, очевидно, является предоставление возможности студентам в условиях кризиса здравоохранения... то есть, предоставление финансовой поддержки учащимся», – напомнил Атталь, призвав мадам Видаль сосредоточиться на самых важных вещах.

В целом ситуация во французской академии в ближайшие годы останется прежней. Эксперты будут исследовать, как враждебность к исламу, коренящаяся в колониальном опыте Франции, продолжает определять жизнь французских мусульман и всего общества Франции. Критики будут говорить, что фокус на этих вопросах – продукт политики идентичности в американском стиле.

Государство же, скорее всего, будет разрываться между требованием подавить мультикультурность ради французских ценностей и преградой на его пути в виде как раз тех же ценностей.