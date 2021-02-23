Анкара готова внести посильный вклад в развитие сферы образования в Нагорном Карабахе, заявил министр образования Турции Зия Сельджук по итогам встречи с азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым.

«Мы осознаем критическую важность образования в восстановлении Карабаха и приложим большие усилия для улучшения образовательной деятельности в регионе», – сообщил глава ведомства.

Сельджук отметил, что в Турции рады визиту азербайджанской делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым для участия в 9-м заседании межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Министр напомнил, что 19 февраля в присутствии вице-президента Турции Фуата Октая и Али Асадова с коллегой из Азербайджана был подписан протокол о сотрудничестве в сфере профобразования. «В Турции готовы поделиться опытом в сфере профессионального образования», – подчеркнул он.

В соответствии с протоколом в новом турецко-азербайджанском профцентре планируется организовать обучение по пяти программам среднего специального образования: информационные технологии, гостиничные и туристические услуги, дизайн мебели и интерьера, технологии дизайна одежды.

Зия Сельджук также вновь поздравил Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне. «Успех азербайджанского народа – наша гордость, его радость – наша радость. Мы осознаем критическую важность образования в восстановлении Карабаха и приложим большие усилия для улучшения образовательной деятельности в данном регионе», – сказал министр.

В свою очередь Эмин Амруллаев выразил благодарность турецкой стороне за гостеприимство и возможность провести обмен мнениями по вопросам профобразования.

Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявило том, что Анкара планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном.