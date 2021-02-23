Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров, проживающих в Синцзянь-Уйгурском автономном районе, как геноцид, сообщает Anadolu. Депутаты надеются, что теперь аналогичное решение примет правительство страны.

За признание геноцида проголосовало 266 депутатов, ни один не выступил против. Подобный шаг впервые предпринимается на таком высоком уровне.

Примечательно, что закон пролоббировала оппозиционная Консервативная партия, несмотря на сопротивление либерального кабинета. 72 депутата от правящей Либеральной партии не голосовали. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил перед процедурой, что они воздержатся от участия в процессе.

«В настоящее время проводится геноцид против уйгуров и других тюрок-мусульман», – говорится в законопроекте, принятом парламентом Канады.

Депутаты также призвали власти страны принять санкции в отношении ответственных за нарушение прав мусульманских меньшинств в Китае. В частности, была принята поправка, призывающая Международный олимпийский комитет перенести Олимпийские игры 2022 года из КНР в случае продолжения геноцида.

Посол Китая в Канаде Конг Пейу осудил голосование в парламенте еще до объявления результатов. Дипломат призвал не вмешиваться во внутренние дела КНР и добавил, что никакой репрессивной политики по отношению к уйгурам не проводится, а все обвинения ООН – необоснованны. На вопрос о том, почему в СУАР не допускают иностранных журналистов, раз «никакого жестокого обращения не существует», посол не смог дать внятного ответа.

Ранее американский президент Джозеф Байден выразил обеспокоенность положением уйгуров в Китае в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с нарушениями прав человека Китаем в Синьцзяне, Гонконге и Тибете и готов противодействовать «несправедливой практике» Пекина в мировой экономике.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре прошлого года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Специалисты считают процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.